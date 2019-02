„Válasszátok az életet alkohol és drog helyett!”

Milyen a fogyasztói társadalom, amiben élsz? Az vagy, illetve annyit érsz, amennyit birtokolsz! Az a lényeg, hogyan nézel ki, milyen állásod, autód, házad van, milyen márkás cuccokat viselsz, kikkel és hol töltöd szabadidődet, hol nyaralsz és hol síelsz, hányan lájkolnak, mások mit gondolnak rólad, ahol az a menő, ha közösségi oldalon, viberen meg skype-on beszélgettek egymással! Ha ráuntál a párodra, hát dobod, vagy elváltok, mit számít, hány gyerek élete megy tönkre örökre. Ha fáj valamid, azonnal bekapsz egy gyógyszert, és ha gyorsan akarsz rózsaszín ködben megmártózni, hát azt is lehet pillanatok alatt, hasítottak

a levegőbe az előbbi mondatok.

Minderről Dániel beszélt, aki már régen kimászott a gödörből, legyőzte az alkoholt és a drogot, és most részletezte, hogyan, illetve főként kik kerülhetnek oda, és ha már ott vannak, hogyan tudják legyőzni magát a poklot. Szerinte hatalmas kockázatot jelent sok emberre a fogyasztásra épülő értékrend, amiről csak akkor tudják meg, hogy mit ér valójában, amikor már maguk is megjárták a poklot. Onnan az ember önmaga legyőzésével és mások segítségével képes kijutni. Dániel úgy mondta, az a fontos, hogy az ember találja meg lelki békéjét, azt, hogy mitől lehet tartalmas az élete, meg a valódi, és nem a felületes értéket! Az a fontos, hogy ki vagy valójában, milyennek látod magad a tükörben. Az a fontos, hogy legyen időd családra, gyerekre, barátokra, és természetesen nekik is rád, mert ha őszintén tudtok beszélni egymással, akkor minden sikerülhet! Így a gödröt is kikerülheted!