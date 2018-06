Varga Tünde futsaledző még beszéli a gyereknyelvet

Varga Tündéről mindent elárul az, ahogy az egyik tanítványa jellemezte: „Hiába vagy felnőtt, te még nem felejtetted el a gyereknyelvet!”

A mindig mosolygós, jókedvű edzőnőért nem véletlenül rajonganak a focistapalánták. Nála minden gyerek jól érzi magát. Utánajártunk a titkának.

A Vas megyei Kenyeriben nőtt fel Varga Tünde. Azt mesélte, amikor megszületett, édesapját kérdezték a barátai, hogy hívják az újszülöttet. Apukája rávágta, Zoltán. De hát lány – érkezett a válasz, amire az édesapa reakciója az volt: Akkor is!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Édesapám egyik kedvenc labdarúgója volt Varga Zoltán. A foci tehát már akkor is a családunk része volt. Főleg, hogy gyerekként állandóan az utcabeli fiúkkal fociztam. Bevallom, a fiúktól mindig is irigyeltem azt, hogy ők egy csapatba tartoznak. Ez a valahová tartozás nagyon fontossá vált nekem. Amikor felvettek a szombathelyi tanárképző főiskolára, evidens volt, hogy a női futballcsapat tagja lettem – mesélt a kezdetekről Tünde.

Az NB I-es Viktória FC-ben többek között a későbbi szövetségi kapitány, Markó Edina is a csapattársa volt. Aztán 2003-ban Veszprémbe költözött, itt az NB II-es SK Ajka színeiben játszott, majd a szakosztály megszűnése után Veszprémben, a Szuperinfónál folytatta pályafutását. A válogatott Zágor Bernadettel vagy a most a Ferencvárost erősítő kapussal, Németh Júliával is együtt harcolt a sikerekért.

– A térdsérülésem miatt hagytam fel az aktív sporttal, de nem akartam elszakadni a sportágtól. Előbb elvégeztem a ma már nem létező MLSZ D licencet, aztán az UEFA B licencet is. A VFC USE-nél Rugovics Vendel ajánlott munkát, amit örömmel elfogadtam – tudtuk meg.

A biológia-földrajz-testnevelés szakos Tünde eközben a peremartoni általános iskolában helyezkedett el, itt tanított kilenc éven át. Innen került jelenlegi munkahelyére, a veszprémi Szilágyi iskolába, ahol 2012 óta dolgozik, itt került kapcsolatba a futsallal, s szerzett futsaledzői diplomát.

– Kezdetben a 12-15 éves korosztálynak tartottam edzéseket, aztán az élet másfelé sodort, és 2011 óta már a legkisebbek, az U7-esek tartoznak hozzám. Rengeteget tanultam a gyerekektől, sokkal empatikusabb lettem, és megpróbálom átérezni a gyermeki énjüket. Szerintem az nem jó, ha mindig a tanár vagy az edző szemszögéből nézzük a dolgokat. És ezt persze a gyerekek is megérzik. Az egyik tanítványom azt mondta, hiába vagyok felnőtt, én még beszélem és értem a gyereknyelvet. Ennél nagyobb dicséretet, azt hiszem, nem kaphatok sosem.

Tünde edzői filozófiája szerint az a legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az edzésen, szeressék meg a sportolást, legyenek vidámak, nevessenek sokat és szerezzenek barátokat. Eközben olyan, később fontos értékeket alapozhatnak meg, mint a rendszeresség, az alkalmazkodás és a szabálykövetés.

– Annyi minden teljesítenivaló akad a kicsiknek és nagyobbaknak az óvodában, iskolában vagy otthon… Én azt szeretném, ha edzésen jól érezné magát. Az sem baj, ha egy tornán esetleg kikapnak. Nem számít az eredmény. Amikor felveszik a mezüket, és látom a csillogást, a büszkeséget a szemükben, az semmivel sem összehasonlítható, fantasztikus élmény, amivel megajándékozhattam őket. Ezért is szeretem a munkámat – hangsúlyozta.

Imád velük utazni, csacsogni. Többször előfordult, hogy többnapos tornán szerepeltek, ilyenkor pótanyaként tekintenek rá a csemeték. Azt mondta, az olyan pillanatokat sosem felejti el, mint amit Székelyudvarhelyen tapasztalt. Az U9-es csapattal egy szállodában kaptak szállást. Eléggé megijedt, amikor az egyik szobában nem találta a gyerekeket. Aztán egy másikban rálelt az összesre. A kicsik féltek, összegyűltek inkább, és összebújva az egyik ágyon mindannyian mesét néztek.

Tünde úgy fogalmazott, hálás azért, hogy tanárként, edzőként gyerekekkel foglalkozhat. Nap mint nap felejthetetlen élményekkel gazdagodik, és megtapasztalhatja az önzetlen gyermeki szeretetet, vidámságot, boldogságot. Az élet valódi értelmét.