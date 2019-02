Vasváriné Babi ugodi családi öröksége közkinccsé vált Szentendrén

Mindannyian kapunk valami útravalót, örökséget, ha nem is tudatosul ez bennünk, ha nem is kézzelfogható mindig. A tapolcai Vasvári Ferencné, Babi a húgával együtt az emberekhez való viszonyt, hozzáállást örökölte fodrász szüleitől. No és egy olyan páratlan értékű fodrászműhelyt, amely a két testvérnek is köszönhetően közkinccsé vált mára.

A történet Babi szerint a negyvenes évek végén kezdődött, amikor ugodi szülei összeházasodtak. Édesapja, Farkas József akkor már férfifodrász, borbély volt, édesanyja, Szabó Anna varrónő.

– Miután összeházasodtak, édesanyám autodidakta módon, nagyrészt édesapámtól tanulta ki a mesterséget, női fodrász lett. Bérleményben dolgoztak, együtt. Később megvásárolták édesapám mestere, Nagy István fodrász házát az üzlettel és az 1910-es években készült felszereléssel együtt, és odaköltöztünk. Rengeteget dolgoztak, mindent megtettek a vendégekért, és mindent megadtak nekünk. A húgom és én szinte a fodrászatban nőttünk fel. Egyedül élő nagynénénk sokat vigyázott ránk, és segített a háztartásban a szüleinknek. Később már mi is mostunk hajat, kiszedtük a csavarókat, és örömmel voltunk édesanyánk modelljei. Ő ugyanis nyitott volt az újdonságokra, követte a frizuradivatot, pápai és budapesti mestereknél tanult és bemutatókra járt. Dauerolt, hajat festett, ondolált. Már 1962-től végeztek haj- és szempillafestést – emlékezik Babi, és mutatja a régi fényképeket. Egyik az ugodi általános iskola elvégzése után készült, másik a Türr gimnáziumban, a ballagáson. Babinak mindegyiken különleges, a kornak megfelelően a legdivatosabb a frizurája. Akárcsak édesanyjának az esküvői képén.

– Senkinek sem volt akkoriban olyan hajviselete, édesanyánk nagyon jó érzékkel bánt a frizurákkal. Besegített a férfifodrászatban is, és amikor egy kis szabad ideje volt, varrt, hihetetlen szépségű öltönyöket is készített, és a fodrászüzletbe szükséges vállkendőket is ő varrta. Egy átlagos napon harminc vendéget szolgáltak ki, ünnepek előtt akár kétszer annyit is. Közben a családtagok frizurájára szintén ügyeltek. A szüleink ragaszkodtak hozzá, hogy a vejeik frizuráját is ők vághassák. Sőt, az eljegyzésünk kezdete előtt a vőlegényemet, Ferit bevitte édesapám a fodrászüzletbe, és levágta a haját. Csak aztán kezdődhetett az eljegyzés. Persze, az én frizurámat édesanyám előtte már elkészítette. A hét hat napján reggeltől estig fogadták a vendégeket. A hetedik napon pedig a szomszédos falvakat járták, hogy Bakonybél, Bakonyszücs, Nagytevel, Bakonykoppány, Huszárokelőpuszta, Béb, Csót, Homokbödöge lakói frizuráját is elkészítsék. Édesapánk emellett tanulókat vállalt, heten tőle tanulták meg a szakmát. Közben újjáépítették a fodrászatot, de megmaradtak a régi, szép, minőségi bútorok: Thonet-székek, szecessziós darabok. A felszerelést folyamatosan bővítették. A Nagy-féle fodrászüzletben még nem voltak burák, a szüleink vásároltak párat, amint a meleg és a hideg dauer készítéséhez használt felszerelést szintén beszerezték. Ahogy a szakma modernizálódott, ők is haladtak a korral. Kanadában élő rokonaink nagy segítséget nyújtottak ebben. Modern hajnyírókat hoztak, elektromos hajvágó gépeket, hajszárítókat, borotvákat, fésűket, hajkeféket. A környéken senkinek nem volt ilyen. Nagy részük hibátlanul megmaradt, amint a bútorok, felszerelések szintén. Köztük szék, pad, fogas, tükrös szekrény, felnőtt és gyermek fodrászszék, fejmosó állvány, stuccoló, stillfésű, borotva, spiritusszal melegített hajsütővas, arcszeszfújó, borotvaszappan-tartó. Amikor édesapánk meghalt, édesanyánk vitte tovább egyedül a fodrászatot. A munka volt az élete.

Mivel a húgom és én is Tapolcán éltem, édesanyánk halálát követően a ház eladásáról döntöttünk. Csakhogy ragaszkodtunk hozzá, hogy a mintegy 80 év mesterségbeli tudását tükröző fodrászat megmaradjon, hiszen tudtuk, hogy felbecsülhetetlen értéket képvisel. Amellett a gyermekkorunk, a fiatalságunk emlékeit őrizte számunkra. Szerettünk volna valamilyen módon emléket állítani rendkívül szorgalmas szüleinknek és a fodrászmesterségnek, hogy a mai fiatalok is láthassák, milyen volt egykor a fodrászműhely. Hasonló ugyanis csak egyetlen látható az országban, egy budapesti múzeumban. Ismerősökön keresztül jutottunk el a Szentendrei Skanzenbe, amely befogadta a fodrászatot – sorolja az eseményeket Babi. Sári Zsolt főigazgató- helyettes megnézte a különleges ugodi hagyatékot, és segített a méltó elhelyezésében.

Édesanyánk születésének 90. évfordulója környékén nyílt meg a skanzenben a fodrászműhely mint múzeum. Ott voltunk a megnyitón, és az- óta is hálásak vagyunk, hogy ilyen jó helyre került a fodrászat. Mi nem tudtunk volna mit kezdeni az egésszel, képtelenek lettünk volna megoldani, hogy egyben maradjon. Miközben példaértékű jelentősége van a fodrászszakma és a kisiparosság terén is. A húgom és én ugyan nem vittük tovább a szakmát, ő óvónő lett. Évtizedeken át vezette a monostorapáti óvodát, és szót értett a szülőkkel, gyerekekkel egyaránt. Én védőnőként voltam kapcsolatban minden korosztállyal. Tehát az emberekkel való bánásmódot örököltük és vittük tovább mindketten. Ma már nyugdíjasok, boldog szülők és nagyszülők vagyunk – mondja Babi, és előkeres egy régi, a szüleitől kapott hajszárítót, amelyet a fényképekkel együtt féltve és büszkén őriz. Ahogy a Farkas házaspár emlékére vigyáz két lányuk után négy unoka és öt dédunoka is.