Vége a síszezonnak Eplényben – sétáltunk még egyet a süppedő hóban

Befejeződött a síszezon az eplényi arénában a hétvégén, ahol ezentúl kirándulók vehetik birtokukba a Bakonyt. László Márk marketingvezetővel hétfőn reggel még húszcentis hóban sétáltunk a pálya aljánál.

– Rengeteget dolgozott a csapat azon, hogy az enyhe téli időjárás ellenére jó pályán és havon tudjanak sportolni a síelők és a snowboardosok Eplényben – mutatott körbe László Márk hétfőn reggel a síarénában, ahol az egyik pálya alsó részét még fehér lepel borította, és a felvonó közelében is mintegy húszcentis hóban lehetett sétálni.

A marketingvezető úgy fogalmazott, hogy kihozták a maximumot a télből, illetve lehetőségeikből, a január a forgalmat tekintve is jó hónap volt. Ebben a gyönyörű bakonyi környezetben a téli síszezon után sem áll meg az élet, mert a síaréna tavasztól „átváltozik” Kalandheggyé, és a felvonók ettől kezdve libegőként viszik fel a kirándulókat a hegyre, ahol tiszta időben egészen a Balatonig is el lehet látni. A tetőn játszóteret is kiépítenek majd.

– Kicsit fájó szívvel tekintek fel a hegyre, hiszen az elmúlt időszakban minden reggel egy kiadós boardozással teszteltem elsőként a pályát, hogy aztán birtokba vehessék a téli sportok szerelmesei – vélekedett László Márk. Hozzátette, gőzerővel állnak neki a vízi csúszdának, ami reményeik szerint jövőre megvalósul.

Addig is számtalan különleges programmal lepik meg a hozzájuk érkezőket, akik szeretnének a friss bakonyi levegőn kirándulni, sportolni, különös tekintettel a családokra, gyerekekre. Minderről honlapjukon közölnek részletes információkat.