Vespa-világtalálkozó Zánkán: egy szelet Olaszország a Balaton-parton

Ötven országból ötezer vendéget várnak a Vespa-világtalálkozóra a zánkai Erzsébet-táborba vasárnapig, derült ki a csütörtöki megnyitón. Kelet-Európában először rendeznek hasonlót, a zánkai összejövetel védnöke Gianni Annoni.

– Dolce vita! Mi más, ez maga az édes élet! – Erről beszéltek a vespások, akik több ezer kilométert megtéve, a világ minden részéből érkeztek Zánkára, köztük többen is Olaszországból. Nagyon sokan motoron jöttek, ahogy a jövő évi találkozó nagykövete is, amit Balin rendeznek meg. Tavaly Belfastban adtak egymásnak randevút. Sophia Loren és Gina Lollobrigida korát idéző dallamok mellett mustrálták egymás verdáit, miközben hatalmas fotókon életre kelt az ’53-ban készült Római vakáció című film, amelyben Audrey Hepburn és Gregory Peck száguldott a kétkerekűn Róma utcáin. Mások is szívesen ültek és ülnek ma is ezen a motoron, ismert sztárok és az egyszerű emberek, mert a Vespa gyors, megfizethető, kis helyen elfér, például a mediterrán sikátorokban kitűnő közlekedési eszköz. Hamar népszerű lett, miután 1946-ban az olasz Rinaldo Piaggio gyárából kigördültek az első darabok. Ma is gyártják a motorokat, már elektromosat is, de minél régebbi, annál értékesebb, százezer euróba is kerülhet egy ritkaság.

– Bizony, történelmet írtak a magyar vespások, mivel először Magyarországon rendezik meg Európa keleti részében a világtalálkozót, hogy együtt éltessék az életérzést – mondta büszkén a főszervező Eppel Krisztián, aki maga is vespás. Mint mondta, Magyarország, illetve a Balaton kitűnő helyszíne a találkozónak, ahol sokat túráznak is majd. Ungvári Márton, a Vespa Klub Magyarország elnöke szerint a motor szeretete a legkülönbözőbb korú, világnézetű embereket is barátokká kovácsolja.

Gianni szerint a Vespa „abszolút identitás, egy szelet Olaszország, különlegesség, történelem, történet. Kávé, pizza, rózsaszín sportújság, olyan apróságok, amik egy olaszt boldoggá tesznek!” Sokan a világtalálkozóra régi modellekkel jöttek, a zánkai táborban berendezett Vespa-múzeum régi darabjai, különlegességei világszerte egyedülállóak, biztosításuk milliós nagyságrendű euróban. A motorosok a szombati felvonuláson Balatonfüredig robognak majd.