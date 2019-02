Veszélyes eltévedni az erdőben

Jancsi és Juliska kenyérmorzsás, boszorkányos története a végén jóra fordul. Arról viszont nem született mese, amikor János bácsi és Juliska néni eltévedt az erdőben, ám az ilyen jellegű történetekről gyakran beszámol a sajtó. A kirándulásoknak is megvannak a veszélyei, különösen télen – ezért is érdemes Orsós Károly rendőr őrnagy néhány jó tanácsát megfogadni.

Mivel a természetjárást nyugodtan sorolhatjuk a sportok közé, először is nagyon fontos, hogy az érintettek tisztában legyenek az egészségügyi állapotukkal, azaz véletlenül se feszítsék túl a húrt, ami könnyen rosszulléthez vezethet. Tud­juk, az erdőben nem találunk orvost, segítségre sem számíthatunk egyik percről a másikra – íme az első tanács. Természetesen mindig jó tudnunk, hogy merre járunk, s ha véletlenül eltévedtünk, ne essünk pánikba.

Nem véletlenül hirdette meg a Veszprémi Rendőrkapitányság 2016-ban a Biztonságban a Bakonyban elnevezésű programot, amelynek kereté­ben a veszélyhelyzetekre is felhívják a turisták figyelmét. Ezek az előadások nemegyszer kint a természetben folytatódnak a jobb szemléltetés érdekében.

– Mindenkit arra biztatunk, hogy idős kora ellenére se hagyja el magát, bátran csatlakozzon valamelyik túrázó egyesülethez, csoporthoz, hogy hosszú távon megőrizhesse az egészségét – mondja Orsós Károly őrnagy, a Veszprémi Rendőrkapitányság főelőadója.

– Sokan szeretnek gombászni, ami kitűnő dolog az erőnlét megőrzéséhez, ugyanakkor a memóriát is próbára teszi, amikor azonosítani kell egy-egy egyedet. Fontosabb a természetjárásra való felkészülés! Az online és az offline térképek mellett az idősek főleg a papíralapút részesítik előnyben. Vigyázni kell azonban arra, hogy ne több évtizedes térképpel vágjunk neki a hegyeknek, mivel az időközben bekövetkezett változások miatt könnyen meg­lepetés érhet bennünket. Javaslom, hogy az érintettek szerezzenek be jó minőségű állami topográfiákat, amelyek az ország teljes területét lefedik. Erre azért van szükség, mert az erdők akár egyik évről a másikra jelentősen átalakulhatnak: főként a fakitermelés változtatja meg az arculatukat. A ritkábban taposott ösvényeket, például az országos Kéktúra útvonalát is belepheti a növényzet. Ilyenkor akár el is bizonytalanodhatunk, hogy vajon jó irányba megyünk-e. Tavaly a Kőris-hegy alatt egy rövid szakaszon derékig ért a csalán…

Az őrnagy hangsúlyozta, hogy az ismeretlen terepen időről időre készítsünk felvételt például egy-egy jellegzetességről, ami segítséget nyújthat eltévedéskor a visszataláláshoz, illetve ahhoz, hogy a keresők könnyebben megtaláljanak bennünket. Érdemes tehát megörökíteni az utunkba eső vízmosásokat, forráso­kat, tavakat, várromo­kat, é­­pü­letmaradványokat, jelzett tu­­ristautakat, mobil átjátszótornyokat, magasleseket, kilátókat, vadetetőket, tanösvények tablóit és egyéb táblákat. Baj esetén szerencsés, ha van nálunk sportóra, amellyel meg tudjuk határozni tartózkodási helyünk GPS-koordinátáit. Senki ne essen pánikba, ha telefonja azt jelzi, hogy az adott helyen (főleg a völgyekben) nincs térerő, akkor kapaszkodjon fel magasabb pontra a jobb vétel érdekében.

A segélyhíváskor a 112-es számot üssük be, ahonnan értesítik a rendőrséget vagy a mentőket. Adott esetben az eltűntek felkutatására mentőhelikopter is indul. Itt a Bakonyban sokszor segített már az eltévedtek felkutatásában a Bakonyfly egyesület a helikopterével. Azért, hogy könnyen észrevegyék a bajba kerültet, célszerű eljutnunk egy magasra pontra vagy tisztásra, ahol hamarabb észrevesznek bennünket. Az sem árt, ha szétszórjuk a hátizsákunk felszerelését és a ruháinkat, hogy könnyebben ránk találjanak. A jó tanácsok között az is szerepelt, hogy az egész napos vagy hosszabb kirándulásnak kockázatos egyedül nekivágni. Fontos továbbá, hogy ne csak a túravezető tudjon a terepen jól tájékozódni, hanem nekünk is legyen alapszintű tudásunk, mert ha a vezetőt valamilyen baj éri, kiszolgáltatottá válunk, s másokon sem tudunk segíteni.

Orsós Károly e hasábokon is felajánlotta, hogy a megye bármelyik településén szívesen tart előadást a témakörben akár egy nyugdíjasklub tagjainak, illetve bárkiknek, akik érdeklődnek a téma iránt