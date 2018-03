Veszprémben áthágták a fizika törvényeit: Shaolin szerzetesek tartottak bemutatót

Szöges ágyon, borotvaéles lándzsákon feküdtek, kőtányérokat, fatálakat, rudakat törtek szét testükön, varrótűt dobtak át üvegtányéron, úgy hajtogatták össze saját testüket, hogy az már ésszel fel nem fogható!

Mindezt életre kelt a Shaolin szerzetesek lélegzetelállító bemutatóján, a Hangvillában, ahol a közönség a mesterrel együtt gyakorolhatta az energiát adó, helyes légzést. Az előadást világszerte nagy siker kíséri.

V annak olyan helyek a Földön, ahol a spirituális energia kibontakozhatott

Lenyűgőző látvány tárult a nézők elé, ahol azon túl, hogy a legkitűnőbb mesterek és shamik, azaz diákok a fizika határait átlépve mutatták be a gyakorlatokat, megelevenedett az ősi Kína misztikuma, a templomok szépsége, a Song Shan hegy természeti ereje, és a közönséget beavatták a kínai életbölcsességekbe, amelyek ma is megszívlelendők. Az előadáson kiderült, vannak olyan helyek a Földön, ahol a spirituális energia kibontakozhatott, a szent Song Shan hegy lábánál a Shaolin kolostor vidéke ilyen, amely évszázadok óta Kína fizikai, mentális és spirituális központja. Egy Damo nevű indiai szerzetes alapította a zen buddhizmust itt több mint 1500 évvel ezelőtt, aki a szerzeteseknek olyan fizikai gyakorlatokat is mutatott és tanított, amit kung funak nevezett. A Shaolin templomot a mai napig Kína legnagyobb szent helyeként és műemlékeként tartják számon, diákok ezrei tanulták, és tanulják ma is itt a kung fut a templom körüli iskolákban a zen buddhizmus szigorú szabályai mellett élve. Bekerülni nagy dicsőséget jelent.

A kínai gyerekek előtt a kung-fu mesterek az igazi hősök,

kiskoruktól hallgatják a harcos szerzetesek történeteit, megismerik a legendákat elképesztő harci technikájukról, és természetfeletti erejükről. A Shaolin templom Földünk legismertebb kolostora, amely a múlt, a jelen és a jövő történéseit egyesíti, mindet generációkon át öröklődött, mesterről tanítványra, akik átadták a tudást az emberi energiákról és a fizikai határokon túli lehetőségekről, mert a szerzetesek szerint egyedül az ember az, aki határokat szabhat önmagának. A Shaolin képzés a világon az egyik legkeményebb harci kiképzés, naponta 10 órán át gyakorolják a fájdalomtűrést, a gyors reakciót, az erőt, a mentális képességet, az akaraterő és belső béke egyensúlyát, hogy a szellem uralni tudja a testet, és fájdalmak nélkül át is lépheti testi határait. A legjobbak felvételt nyernek a kolostorba, akik életük végéig ott maradnak, vagy világi életet élnek.

A szerzetesek hihetetlen energiája a test a lélek és a szellem egységében rejlik

A Shaolin mesterek és tanítványaik mindezt olyan harci gyakorlatokon keresztül mutatták be, amelyeknél az erő és nyugalom, a dinamika és mozdulatlanság folyamatosan változott: az energia robbanásszerű felszabadulása és a nyugodt, ülő pozíció a belső nyugalmat eredményezte. Szerintük az életben mindenütt jelen van a polaritás, az ellentétek egymásnak feltételei, és csak a bennünk rejlő ellentétek, a külső és belső erők egyensúlya az, ami egészséget és gondtalan életet teremthet. A lélegzetelállító előadáson látni lehetett, hogy a mesterek a precíz légzés technikával nemcsak energiát képesek felvenni,

hanem rövid időre a fájdalomérzetüket is ki tudják kapcsolni: az energia uralásának képességével.

A szerzetesek hihetetlen energiája a test a lélek és a szellem egységében rejlik, amit meditációval, egészséges táplálkozással, helyes légzéstechnikával tudnak elérni. A lélegzet, a csí, maga az energia, helyes légzéssel feltöltjük az energia utakat, a meridiánokat, ha elakad az energia, az blokkot okoz szervezetünkben és megbetegszünk. Erre épül a tajcsi, a kínai orvoslás is, amit több évszázada gyakorol sok millió kínai, amikor megfelelő légzéssel a belső nyugalom fizikai erővé alakul át.

A szerzetesek energiát nyernek földből, égből, hogy megerősítsék testüket, hogy azon belül koncentrálják az energiát. Képesek arra, hogy megérezzék a pontot, amikor energiájuk tökéletesen koncentrálódik, mert akkor sebezhetetlen lesz az emberi test, és semmilyen fájdalmat nem érez.

-Hogyan sikerül legyőzni saját magát egy mesternek? Megjelöli a célt, amit el akar érni, mely iránt elhivatottságot érez, és eltökélt az eredményben, amit véghez kell vinni, hangzott el a kínai bölcsesség.