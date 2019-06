Veszprémi ingatlanok – fókuszban a Balaton közelsége

Veszprém igazi kincses doboz. A dombokra épült, csendes város lejtős utcákkal, tágas terekkel várja a turistákat és a területét állandó lakhelyként választókat. A veszprémi vár mellett a térség kulturális kínálata is mindenképpen szót érdemel, így a múzeumok, galériák és fesztiválok szerelmesei egyaránt megtalálhatják itt számításukat.

A koltozzbe.hu szerint nem csak ezek szólnak azonban a terület mellett, hanem a Balaton közelsége is, mely sokak számára döntő szempont lehet a Dunántúlon való letelepedés kapcsán.

Panellakások 18-20 milliótól

Mivel kifejezetten élhető, emberközpontú városról van szó Veszprém esetében, így ez megmutatkozik az ingatlanárak alakulásán is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy amennyiben panellakás mellett szeretnénk dönteni, úgy a kínálatban szereplő ingatlanok legolcsóbbjai is 18-20 millió környékén indulnak. Az állapottól és az elhelyezkedéstől függően viszont akár 28 milliót is elkérhetnek egy kétszobás, 52 négyzetméteres ingatlanért, mely ráadásul még csak nem is különösebben felújított. Megfontolandó tehát, hogy ilyen árak mellett beérjük-e a panellakásokkal, vagy sokkal inkább a családi házak piacán nézelődnénk.

Családi házak 290-300 ezres négyzetméteráron

Ugyan nem ez az általános, de Veszprém történelmi belvárosában 29 milliós áron is találhatunk három szobás, 100 négyzetméteres ingatlant. Ugyan az ilyen lehetőségek rendszerint azzal járnak, hogy erősen felújításra szoruló házat kaphatunk a pénzünkért, de az elhelyezkedést tekintve megérheti a befektetés. Sajnos tény azonban, hogy harmincmillió alatt nemigen találkozhatunk kifogástalan állapotban levő családi házzal. Ha viszont összehasonlítjuk a 30-32 millióért elérhető családi házakat a szinte ugyanennyibe kerülő panellakások kínálta lehetőségekkel, akkor a mérleg nyelve a néhány plusz millió ellenére is gyakran billen a családi házak felé. Ha a távolság nem jelent túl nagy gondot, akkor Gyulafirátóton háromszintes házat is vásárolhatunk 32 millióért.

Igényes családi házak ötvenmilliótól

Persze a kertes ingatlanok vételára nem áll meg harmincmillió környékén, sőt! 75 millióért a Füredi dombon szaunával, jakuzzival is rendelkező, a horvát tengerpart világát idéző stílusú házhoz juthatunk hozzá. A dupla garázs és az igényesen kialakított belső terek szépen gondozott kerttel társulnak, mely társasági összejövetelekhez is kitűnően alkalmas lehet. Olyan több gyerekkel rendelkező családok is megtalálhatják számításukat Veszprém luxus ingatlan kínálatában, akik nem szívesen mondanának le az otthon nyújtotta exkluzivitásról sem.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy Veszprém az ingatlanok árszínvonalát illetően hozza a megyeszékhelyek országos átlagát, sőt, néha még kicsit drágábbak is az itt megtalálható ingatlanok. Nem véletlen alakul egyébként az ingatlanpiac ilyen módon, ugyanis a város sajátos atmoszférája kifejezetten ideális a letelepedéshez. Az élhető környezet rengeteg környékbeli programlehetőséggel társul, így nem kell messzire menni a várostól ahhoz, hogy akár minden hétvégén újszerű élményekre tehess szert.

A Balaton közelsége szintén jelentős hatással van az ingatlanárak alakulására, ráadásul a Balaton-felvidék tájaival, kirándulási lehetőségeivel és festői látványvilágával sokak számára álomlakóhelyként tartható számon. A város méretéből adódóan is remek elhelyezkedési lehetőségek adódnak, és a turizmusban rejlő pozitívumokat akár vállalkozóként, vagy ingatlan bérbeadóként is kihasználhatjuk.