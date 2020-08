Veterán autók és tradicionális fahajók vonultak fel a Balatonnál

Tradicionális fahajók versenyeztek a Balatonon a hétvégén, a szárazföldön pedig oldtimerek, illetve veterán autók túráztak, mindez a pécsi sebészprofesszor, Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke szervezésében, aki büszkén mutatta a tűzpiros Fiat Spider Kabrióját az alsóörsi mólónál, ahol a járgányok találkoztak.

– Meghívtak még a ’80-as években a Münchenhez közeli Starnbergi-tóra, ahol gyönyörű régi hajóknak szerveztek versenyt. Úgy gondoltam, itthon is érdemes ezeket a klasszikus hajókat egy versenyen összehozni – beszélt az előzményekről Kollár Lajos.

Az első Tabu Oldtimer Vitorlás Kupa több mint húsz évvel ezelőtt aztán olyan jól sikerült, hogy felvetődött, a régi hajókon kívül találkozzanak, túrázzanak a veterán autók is a Balatonnál. Mindebből aztán hagyomány lett, a veterán autósok találkozóját, valamint a tradicionális vitorlások túraversenyét minden évben az augusztus 20-a előtti hétvégén szervezik meg.

Kollár Lajos professzor, az MVSZ elnöke Bujtor István halála után felajánlotta a Tabu Kupát a Bujtor István-emlékversenynek, miután a művész is a klasszikus hajó megszállottja volt, azzal is versenyzett. A különleges szépségű oldtimerek Alsóörsön, a Sirály parknál találkoztak, majd megkoszorúzták Balatonfüreden Bujtor István szobrát a művész családja jelenlétében, és elautóztak Tihanyba. Ezután komppal Balatonszemesre mentek, ahol a művész emlékére és tiszteletére rendezett filmfesztivál alkalmából virágokat helyeztek el Bujtor István sírjánál. A klasszikus hajók idén is Balatonkeneséről, a Kenese Marina Portból indultak el, és Alsóörs érintésével tértek vissza a kiindulási helyükre. Közben külön hajókon meg lehetett csodálni a túrázókat.

A veterán autókat is nagyon sokan megbámulták az alsóörsi mólónál, amelyekről tulajdonosaik büszkén beszéltek. A székesfehérvári Rónai János egy 1964-es évjáratú, 356-os égkék színű, 1600 köbcentis, 90 lóerős Porschéval érkezett. Az autószerelő még 2010-ben vette meg az autót, és több mint öt éven át, 1500 órát dolgozott rajta. Úgy mondta, ahol lehet, tud menni száz fölötti sebességgel is. -Kihívás felújítani egy ilyen járgányt, aminek az értéke számomra felbecsülhetetlen, eszmei – mondta.

Plank András büszkén mutatta az 1946-ban gyártott, diófa betétes, bőrüléses Jaguár-zöld Roverjét, ami 1500 köbcentis és 37 lóerős. Több mint tíz éve látta meg az autót akkor még romokban, aztán felújította, és azóta is élvezettel vezeti az ötven éve Ausztriában élő, nyugdíjas férfi.

Szerdahelyi Tamás Bence, aki a füredi Veterán Autós Baráti Kör egyik alapítója és tagja, egy MG B márkájú, fekete kabrióval jött Alsóörsre, amit ’84-ben vett meg, majd az autón 3,5 évig dolgozott, ahogy mondta, restaurálta, amit nagy örömmel végzett.

Az autósok azt is elmondták, különleges érzés egy ilyen járgánnyal autózni, főleg nyáron, a Balatonnál.