Csapatépítésnek sem utolsó a nemesgulácsi forraltbor-főző verseny

Idén is megrendezték a forraltbor-főző versenyt, ezúttal 14 csapat nevezett az immár 14. vidám megmérettetésre, amelyre még az ország távoli pontjairól is érkeztek vendégek.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő a versenyt megnyitva arról beszélt, hogy az ilyen és ehhez hasonló események a jó közösség kialakulását célozzák farsang táján, és nem csak a helyieknek okoznak örömet.

Tompos László polgármester köszöntőjében bátorította az érdeklődőket, hogy kóstolják meg a bort mint szívmelegítőt. Mint mondta, a magyar ember sokféleképpen szereti a bort, szárazon és almával, naranccsal is. Sellyei Gábor hegybíró örömét fejezte ki, hogy a versenyre sokan érkeztek. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen borongós napon a forraltbor-főző versenynél jobb szabadtéri programot elképzelni sem lehet.

A nemesgulácsi versenyre a helyi nyugdíjasklub Őszikék csapata tagjai a klasszikus fűszereket már előzőleg beáztatták forralt borba, azzal ízesítettek és a részvétel fontosságát helyezték előtérbe. A badacsonytördemici önkormányzat képviselői első ízben gyűltek egybe, hogy egy jót szomszédoljanak és szürkebarátból készítsenek forralt bort. A Hevesi bort pusztítók az ország távoli szegletéből kirándultak idén újra Nemesgulácsra, hogy ne csak nyaraljanak, hanem egy jót teleljenek is a faluban a finom nedű mellett. A Borlovasok tagjai lovat szerető helyi lakosok voltak, akik tavaly indultak első ízben és rögtön meg is nyerték a versenyt az egyik természetgyógyász tag fűszeres receptjével. Sok más mellett ánizst és édesköményt használtak akkor, idén azonban a citrusos aromákra voksoltak. A Jó szomszédok Badacsonytomajról költöztek a faluba és a versenyen erősítették a jó szomszédi viszonyt kékfrankos roséval. A Muslincák helyi önkormányzati csapatát a sok férfi közt egyetlen hölgy erősítette, a Száguldó demizsonok pedig, ahogy minden évben, idén is célba értek a gulácsi versenyen. Kisapáti zweigeltből főztek titkos recept alapján, almával, naranccsal, gyömbérrel. A Dülöngélők csapatának tagjai több mint tíz éve fittyet hánynak a sikerre és csak a részvétel érdekli őket. Ezúttal Szent György-hegyi Othellóból főzték a bort, klasszikus fűszerekkel.

Kisapátiból fehérborral érkezett a Borszivacsok egyszemélyesre karcsúsodott, de vidám csapata, amelyet aztán néhány ismerős még erősített. A siker titka az induló csapattag szerint a bor és szőlőlé egyenlő arányú keverésében rejlett, mellőzve minden más édesítőszert. A Gulács Hegyalja csapata a ­Hegyalja utca lakóit tömörítette, ők mazsolával, almával ízesítették az utcában termett szőlőből készített vörösbort. Kísérőnek azért egy kis kolbászt is magukkal vittek a versenyre, hogy legyen mire inni. A helyi sportegyesület tagjai alig győzték utántölteni fehérborral a bográcsot, olyan népszerű volt a főztjük, a Jó barátok helyi és tapolcai tagjai pedig minden évben ott vannak a főzőversenyen, idén is megmérettek Szent György-hegy fehérborral.

A zsűriben Papp Anna a Vinum Vulcanum Borlovagrend tagja, Tompos László polgármester, Cséry Gergő plébános, Sellyei Gábor hegybíró bírálta a borokat. A jó hangulatról Tóth István énekes, rádiós műsorvezető gondoskodott a megmérettetésen, ahol jótékonysági süteményvásárt is tartottak a Crohn-betegségben szenvedő helyi Molnárné Taubitz Laura megsegítésére.