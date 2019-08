Videoklipben tűnnek fel Mencshely és Akali látványosságai

Nem mindennapi módját választotta turisztikai látványosságai népszerűsítésének Mencshely, illetve a tőle csak néhány kilométerre fekvő kedvelt nyaralóhely, Balatonakali.

Weber Zsolt, azaz Kecsap Százezerszer című dalának videoklipjében tűnnek fel megyénk két kistelepülésének látnivalói.

Kecsap szép helyszíneket keresett legújabb klipjéhez és a Halom-hegyi Kossuth-kilátó, amelyről egyedülálló panoráma nyílik a Balatonra, valamint a Nivegy-völgyre, illetve a balatoni élményeket szállító Akali kiváló helyszíneknek bizonyultak. Mindezekre a szépségekre is alapozva készült el a videoklip a Százezerszer című dalhoz, amely Ember Péter zeneszerző, Diramerján Artin szövegíró és Kecsap közös szerzeménye. Érdekessége még, hogy Alapi István az Edda zenésze szólógitározik benne.

A klipet, amelyben feltűnik a helyi bor és a mencshelyi csipke is, egy júliusi hétvégén forgatta a stáb a Halom-hegyen és a Vulkán tanösvényen. A történetben szereplő fiatal pár Varga Gergely és Diramerján Dóri pedig végig látogatja még Balatonakali nevezetességeit: az új főteret, a strandot és a csúszdát is a történet során. Kecsap elmesélte azt is, hogy a dal fogadtatása messze felülmúlta a várakozásait, néhány nap alatt közel négyezren kerestek rá a klipre.

Kiderült az is, hogy a zenész és csapata a forgatást is nagyon élvezte. A gyönyörű panorámát kínáló Kossuth kilátónál egy mencshelyi szakács jóvoltából még finom paprikáskrumplit is ebédelhettek. Balatonakaliban pedig elkapta őket az igazi, utánozhatatlan balatoni feeling a strandon töltött órák során.

Kiemelte azt is, hogy a videóval a fiatalok figyelmét szeretné felhívni arra, hogy inkább a szép hazai tájakat keressék fel, a külföldi utazások helyett. Mencshely és Balatonakali önkormányzata anyagilag is támogatta a klip elkészültét, cserébe – a nyári slágernek köszönhetően – sokan megismerhetik a két település látványosságait és helyi értékeit.