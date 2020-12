Világító, feldíszített ablakokkal készülnek az ünnepre Csabrendeken

Csabrendeken advent idején világító, feldíszített ablakok hirdetik az ünnep közeledtét.

A művelődési ház vezetői sajnálattal vették tudomásul, hogy éppen az adventi időszakban, amikor annyi színes programot szerveztek a korábbi években, nem tarthatók rendezvények a vírus miatt.

Gondolkodtak a megoldáson, más jellegű apropón, ami mégis melegséget, fényt csal az ott élők hétköznapjaiba az ünnepvárás időszakában. A képviselő-testület egyetértett abban, hogy áldozzanak a díszvilágításra, amely olyan kedvelt ebben az időszakban. Első adventi vasárnapra elkészült a Községháza előtti kis díszes tér, ahol karácsonyfa, betlehem és óriás adventi koszorú látható.

Fényfüzér került több fára és a Községháza épületére is, hogy tovább fokozzák az ünnepi hangulatot. December elsejétől pedig a községben is elkezdődött az adventi ablakok díszítése és keresése a lakosság aktív részvételével. Náluk is nagyon kedveltek és népszerűek lettek a kis esti séták, az újabb feldíszített ablakok keresése, hiszen minden nap más-más család, vagy épp helyi vállalkozó a házigazdája egy-egy ablaknak. Azok felkutatását rövid versikék segítik, amit nagyrészt a házigazdák írnak magukról.

A bástyákra, kerítésekre kihelyezett ajándék szaloncukor pedig a megtalálók örömére nem marad el egy este sem. Egyre többen követik nyomon a fénylő ablakokat személyesen, vagy online a település közösségi oldalán. Kérésre a 24-et még egy ráadás ablak is követi, 25-én is lesz, aki díszes ablakával, várja majd az arra sétálókat. Az adventi ablak „mozgalom” mellett december közepétől önkéntesekből szerveződött 8-10 tagú énekes kórus járja az utcákat ismert karácsonyi dalokat énekelve. A Magyar Vöröskereszt adományának köszönhetően hátrányos helyzetű gyermekeknek és családjaiknak oszthattak édességet, higiénés felszerelést és élelmiszert tartalmazó csomagokat. A 300 fő, 70 év feletti idős részére az idei évben is eljuttatott az Önkormányzat ajándék csomagot tisztelete és megbecsülése jeleként, hozzájárulva ezzel is az örömteljesebb ünnephez.

A korlátozások, a bezárkózás mellett egyre többen adni akarnak a lakóközösségnek, a kényszerű távolságtartás lélekben mégis összehozza így a csabrendekieket.