Virágcsokrot talált Várpalotán? – Országos akcióhoz csatlakozott egy helyi üzlet

A város több pontján egy-egy virágcsokorra lelhettek a napokban a szerencsés járókelők, hiszen idén is csatlakozott egy országos akcióhoz az egyik helyi virágüzlet.

Világszerte nagy népszerűségnek örvend a The Lonely Bouquet nevű kezdeményezés, melyhez hazai virágkötők is csatlakoztak. Az akció lényege, hogy rávilágítsanak: a virág és a mosoly mindenkinek jár. Hazánkban a nemzetközi kezdeményezés mintájára indították el 2015-ben a Virággal egy mosolyért elnevezésű mozgalmat, melyet 2016 óta a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete is támogat.

A népszerű kezdeményezéshez öt évvel ezelőtt egy várpalotai virágüzlet is csatlakozott. Az üzlet tulajdonosa, Simon Andrea idén ötvenegy virágkötészeti alkotást helyezett ki a közterületekre. Az akció egyetlen célja, hogy a csokrok megtalálóinak arcára mosolyt varázsoljanak. Andrea elmondta, az apró figyelmességgel arra szeretne rávilágítani, hogy a virágok fontos szerepet töltenek be mindennapjainkban.

A kihelyezett virágcsokrokon egy kísérőkártya jelzi, hogy a megtalált virág ingyen elvihető, de a készítők örömmel veszik, ha az új tulajdonosok visszajeleznek a virágok további sorsáról. A kísérőkártyán található címek bármelyikére elküldött fotó elismerés és méltó köszönet a virágkötő számára. A visszaérkező fotóval pedig a mosoly körbeér, tehát visszajut ahhoz, aki örömmel, szakértelemmel és lelkesedéssel készítette az ajándékot, hogy egy számára idegen embernek boldog perceket szerezzen.

A rendhagyó kezdeményezéssel a virágkötők azt szeretnék üzenni, hogy a virág és a mosoly mindenkinek jár, általuk lesznek szebbek a mindennapok – fejtette ki a várpalotai üzlet tulajdonosa.