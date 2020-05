Virágosítók szépítik Bakonybél utcáit

A Virágosító Civil Csoport önkéntesei az elmúlt hetekben sokat dolgoztak, hogy a turisták által igen kedvelt kis bakonyi falu szebb, virágosabb, vonzóbb legyen.

A járvány miatt ugyan néhány rendezvényük elmaradt, így a tömegeket vonzó medvehagymás nap is, de a korlátozások feloldása után újból a megszokott vendégszeretettel várják az idelátogatókat.

A virágosító csoport hat évvel ezelőtt alakult, Felföldi Andrea kezdeményezésére, emlékezett vissza Griecs Andrásné, aki az óta is férjével együtt aktívan kiveszi részét a munkából. – Szeretek kertészkedni, férjemmel együtt nagy örömmel csatlakoztunk a közösségi kezdeményezéshez. Jó a csapatunk, sokat dolgozunk és jó látni az eredményét, mondta. Kezdetben Fülöp Teréz volt a mintegy tízfős lelkes csapat vezetője, az ötletadó segítségével, négy éve Pék Hajnalka koordinálja a munkát, akiről mondják, fantasztikus érzéke van a virágokhoz.

Több mint tíz ágyást alakítottak ki, melyeket virágokkal, cserjékkel ültettek be és ezeket folyamatosan gondozzák, locsolják. Utóbbi nem kis nehézséget okoz, van olyan terület, ahova a Gerence patakból hordják fel a vizet. A palánták nagy részét maguk nevelik, az évelő növények vásárlásához az önkormányzat is hozzájárul, és más jellegű feladatok elvégzésében is mindenkor számíthatnak Márkus Zoltán polgármester támogatására. Különösen kedves számukra a műemlék kétlyukú híd melletti ágyás, ahol két régi malomkő ülőke várja a megpihenni vágyókat. A tájház előtti ágyásokban szőregi rózsatövek pompáznak, melyeket a szegedi testvér nyugdíjas klub ajándékozott a faluközösségnek a millennium évében.

Pék Hajnalka telelteti és neveli a muskátli palántákat, de mindegyik ágyásnak megvan a felelőse. Évek óta segíti őket egynyári virágok felajánlásával egy, a faluhoz kötődő kertészet. A faluszéli millenniumi parkban a néhány évvel ezelőtt kialakított magnólia liget gondozóinak is segítenek időnként. A nagyobb munkálatokat együtt végzik. Tavaly sikeres pályázatuknak köszönhetően egy ágyásukat a Meglepetés magazin szerkesztősége ültette be egynyári virágokkal. A csoportban elsősorban nyugdíjasok tevékenykednek, főként nők – sokat segít Supán István is – szívesen látnának maguk között fiatalokat. A falu lakói közül sokan besegítenek a közelükben lévő ágyások locsolásába.

A falu vezetése és lakói bíznak abban, hogy a járványveszély elmúltával a településre látogatók is megcsodálhatják a virágosítók – a Griecs házaspár, Felföldi Andrea, Fülöp Teréz, Bertalan Zoltánné, Galba Irén, Hortobágyi Sándorné, Réz Károlyné, Rottenbücher Andrásné, Simon György, Pék Hajnalka – munkájának eredményét. Hangsúlyozzák, fontos, hogy a vendégeket is szép környezet fogadja, de teszik mindezt a maguk és a falu lakóinak örömére.