Vizes élőhelyekkel ismerkedtek

Közel félszáz tag és érdeklődő indult útnak az Aranyeső Nyugdíjasklub szervezésében a Kis-Balatoni Tájvédelmi Körzetbe rendhagyó őszi kirándulásuk keretében.

A Balaton – felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága fenntartásában lévő Kis – Balaton 15 ezer hektár kiterjedésű védett – ezen belül 7 ezer hektár fokozottan védett – területe igazi madárparadicsom, különleges vizes élőhely, ahol látnivalók, részletes szakvezetés várta a veszprémi nyugdíjas látogatókat. Az őszi növényvilág és állatvilág rejtelmeibe is bekukkanthattak, a vízimadarak, a nádasok élővilágával ismerkedhettek a természetbarát nyugdíjasok.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kirándulást megelőzően, egy tavaszi klubfoglalkozás keretében a meseszép természetvédelmi terület került fókuszba, az akkor bemutatott vetítéses előadásban láthatták a táj természetvédelmi értékeit Megyer Csaba, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának vezetője előadásában. Az őszi klubkirándulás keretében a csoportot az előadó a vetítésben bemutatott helyszíneken, így egy tanösvény sétán valamint a látogatható tájegység bejárásán is fogadta. Betekintést nyertek a területkülönböző traktusához tartozó szigetvilág életébe, a Diás –sziget vizicsodáiba, valamint a Fekete István Emlékházba.

A szakmai vezetés során ellátogattak az úgynevezett hallépcsőhöz is, melyről kiderült, hogy a halak ívási helyére jutásának elősegítésére két, európai összehasonlításban is egyedülálló technikával megépített kőbukós vizi építmény. A hallépcső kialakításának célja, hogy legyen lehetőség az őshonos halak számára, hogy ívjanak, majd az ivadékok visszakerüljenek akár a Zala – folyóba, akár a Balatonba. –hangsúlyozta a szakmai vezető. Az árvíz elleni védekezést, a természetvédelmet és a vízminőség javítását is szolgálja a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer II. üteme, mely három év alatt készült el – a természeti értékek és környékbeli települések védelmén túl a Balaton vízminőségét is biztosítja. A kettes ütemének megvalósításakor kiemelt szempont volt a növényzet megóvása, a szaporodási és az élővilág sokszínűségének fenntartása. Lehetőség van arra, hogy az egyes területeken különböző vízszinteket alakítsanak ki. -hangzott el a vezetésen.

A Kis –Balatont elhagyva a délutáni program Keszthelyen városnézéssel és múzeumlátogatásokkal folytatódott.