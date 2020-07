Hidratál és méregtelenít is a kajszibarack

Nem csupán finom és egészséges, számos jótékony hatása is van. Hivatalosan július elejétől van a szezonja ennek a kivételes alapanyagai révén rendkívül sokrétűen felhasználható gyümölcsnek – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Közkedvelt ízét különleges arányú cukor- és savtartalmának köszönheti.

Fogyókúrázóknak ideális, mert hidratál és méregtelenít, miközben elenyésző a zsír- és a kalóriatartalma.

A szervezet egészséges működéséhez fontos a magas rosttartalmú élelmiszerek fogyasztása, ezek ugyanis az emésztésben és a bélflóra megfelelő működésében betöltött szerepükön túlmenően csökkentik a szívbetegségek, a stroke és a rák kialakulásának kockázatát is. A magas rosttartalmú kajszibarack szintén képes minderre.

Rengeteg mindenre használható: a lekváron, a süteményeken, a pálinkán túl levesek és gyümölcslevek alapanyaga is lehet, a magjából pedig többek között lisztet készítenek. Ez a zamatos gyümölcs a szépségipar egyik titkos fegyvere: a magőrleményből például bőrradír készül, míg a héja és a húsa a bőr regenerációját segíti. A barackmagból olajat is sajtolnak, mely gyógyír a száraz, érzékeny, gyulladt bőrre, és annak öregedését is késlelteti.

