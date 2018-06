Hogyan fogunk síelni, ha már nem lesz hol?

Az extrém sportmutatványairól ismert Chuck Pattersonnak van rá ötlete.

Extrém sportos körökben jól ismerik az örökifjú Chuck Patterson nevét, aki őrült dolgokra is képes. A 44 éves, örökifjú Patterson szereti a kihívásokat, szinte minden extrém sportot kipróbált már: olyanokat is, amik addig nem is léteztek – írja a csupasport.hu.

Például pár éve, mikor éppen SUP-pal evezett Kalifornia partjainál, és egy fehér cápa kezdett körözni a deszka körül, Patterson ahelyett, hogy fülét-farkát behúzta volna, és csendben megvárja, míg elúszik, bedugta a vízbe a kameráját, hogy lefilmezze az állatot. Íme az eredmény:

Aztán azt is kitalálta, hogy vízisíelni fog, de nem ám a megszokott módon, hogy valaki kötélen húzza, hanem felmegy egy nagy hullámra, majd ahogy kell, fogja a léceit és botjait, és lesiklik rajta. Végül is, gondolta, két és fél éves kora óta síel, miért ne próbálná meg?

„Szeretem a fizikai és mentális kihívásokat minden sportágban, ahol van víz vagy hó, és az élet elém sodorja. A családom és a barátaim mindig a legjobbat hozzák ki belőlem. Ezért érdemes élni.”

Végül is az akciónak tudományos kísérleti jellege is volt, hiszen a globális felmelegedés miatt még nem tudni, hol és hogyan fogunk síelni és snowboardozni néhány évtized múlva, így valóban nem árt keresni a lehetőségeket és nyitni az új felé.

Íme Patterson legújabb mutatványa:

Borítókép: Youtube