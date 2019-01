Így űzheti el a rosszkedvét télen

Ebben az évszakban kevesebb szerotonin termelődik a szervezetben, ezért érezhetjük magunkat levertnek, erőtlennek.

A hangulatváltozások oka nem csak a módosult időjárási viszonyokban keresendő. A kutatások szerint télen azon molekulák száma is megnő, amelyek gátolják a szervezetben a szerotonin termelődését. Ez a hormon szabályoz számos, a testben lezajló folyamatot, így többek között a kedélyállapotra is hatással van. Emiatt érzik magukat ezekben a hónapokban az egyébként egészséges emberek is erőtlennek és levertnek.

Egyen jókedvet!

A táplálkozási szakemberek azt tanácsolják, hogy télen a napi étrend harmada nyers koszt legyen. Szerepeljenek az étlapján az idénynek megfelelő gyümölcsök és zöldségek, a friss fűszerek, valamint mindenféle magvak, de a teljes kiőrlésű termékek, a párolt zöldségek, a burgonya és az állati eredetű termékek (például joghurt, tej, sajt, tojás, hús és hal) is fontosak. Így az összes építőelem a szervezete rendelkezésére áll majd a szerotonin termeléséhez.

Örömteli mozgás

A borús gondolatok ellen a jóga, a kerékpározás vagy egy erdei túra is hatásos. A szervezet ugyanis ilyenkor egy endorfin nevű hormont termel, amelynek szintén hangulatjavító hatása van. Emellett a sport a védekezőrendszer működését is fokozza.

Aromaterápia

Egy kellemes illóolaj balzsamként hat a lélekre. A borongós napokon a citrom, a jázmin és a bergamott teheti derűsebbé. A menta a kreativitásért felel, a ciprus hatására javul a koncentrálóképesség, a rózsa harmonizál, a fahéj pedig megnyugtat.

Több fényt a lakásba!

A fokozott szerotonintermeléshez többnyire az is elegendő, ha még világosban mindennap sétál 1 órát a szabadban. Ilyenkor ne viseljen napszemüveget, a szűrt fény ugyanis a jó kedélyállapot egyik legnagyobb ellensége! Borús időben a világítással se spóroljon, kapcsoljon fel minél több fényforrást!

