Íme, a világ legegészségesebb fűszerei

Ezekért a csodás ízesítőkért egykor háborúkat is vívtak.

A fűszerek segítenek kihozni az ételek igazi karakterét, néha pedig teljesen megbolondítják a megszokott ízvilágot. Mindezek előtt viszont elsősorban gyógyszerként tartották számon a fűszerek nagy részét, ezért vesszük végig, hogy melyek közülük a legegészségesebbek – írja a Mindmegette.

1. KAKAÓ

Ugye, hogy most mindenki felsóhajtott a megkönnyebbüléstől? Bizony, a sok csokit evő és ivó édesszájúak szíve és erei sokkal jobb állapotban vannak, mint akik megvonják maguktól ezt az isteni édességet. Hosszútávú kutatások bizonyítják, hogy a heti egy­-két alkalommal fogyasztott, minőségi étcsokoládé mindkét nem esetében csökkenti a sztrók és az infarktus kockázatát. Ezt az eredményt a tudósok szerint a kakaóban található polifenoloknak és flavonoidoknak köszönhetjük, melyek gyulladáscsökkentő hatásuk mellett számos további módon is óvják a szívet és a vérkeringést. Egyes vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy még a gyümölcsleveknél is több antioxidáns található ebben a különleges fűszerben. Azt se felejtsük el, hogy legendás afrodiziákum! Az egészségükre és vonalaikra kényeseknek a 70% feletti kakaótartalmú étcsokoládékat ajánljuk.

2. FAHÉJ

Kicsit ironikus, viszont nagyon is szerencsés egybeesés, hogy a legfinomabb sütik illatáért felelős fűszer segít a vércukorszint szabályozásában és a cukorbetegség megelőzésében. Egy kísérlet során a vérben található antioxidánsok aktivitása 13%­-kal megnőtt, az inzulinválasz pedig 20%­-kal csökkent azoknál, akik minden nap egy, fahéjat is tartalmazó fűszerkeverékkel szórták meg az ételüket. A mai napig folynak a kutatások a fahéjaldehiddel kapcsolatban, ami az egyik legfőbb összetevője a fűszernek. Egyes elméletek szerint stimulálja a sejtek inzulinreceptorait, és segíti a felesleges cukor távozását a vérből, ezzel éri el a megfelelő vércukorszintet. Vásárlás során nem árt, ha elsőbbséget élvez a ceyloni fahéj: hiába drágább, ez az igazi és az igazán egészséges fajta.

3. KURKUMA

Régen megvetően csak „a szegény ember sáfrányának” hívták sárga színe miatt, ma már jócskán megnövekedett az ázsiója, és inkább „az élet arany fűszereként” emlegetik az egészségügyi szakértők. Az indai konyha egyik hagyományos ízesítője a kurkumin nevű aktív alkotóelemének köszönheti egészségünkre gyakorolt jótékony hatását. Ez az erős antioxidáns szinte minden sejttípusban képes csökkenteni a gyulladást, felpörgeti az immunrendszert, továbbá védelmet biztosít számos betegség ellen. Néhány kutatás eredménye alapján az is elég valószínű, hogy fejleszti a kognitív képességeket, például a memóriát. Egy ázsiai vizsgálat során például sokkal jobban teljesítettek a mentális teszteken azok az idős emberek, akik rendszeres fogyasztottak kurkumát.

4. GYÖMBÉR

Évezredek óta használják a hasfájás és az emésztési zavarok ellenszereként, már az időszámításunk előtti negyedik században keletkezett kínai források is említést tesznek gyógyászati használatáról. A modern kutatások pedig bizonyították, hogy amikor bizonytalanná válik lábunk alatt a talaj, gyömbér visszaszorítja a vazopresszin termelését, ezzel pedig megakadályozza a tengeri betegség néven közismert rosszullét kialakulását. A vazopresszin egy olyan hormon, ami szervezetünk víz, só és vércukorszintjét szabályozza. Más vizsgálatok szerint pedig a gyömbér erőteljes izomlazító, akár 25%­-kal csökkentheti az edzés utáni izomláz fájdalmát, és leviszi a duzzanatokat is. Legfőbb hatóanyaga pedig antioxidáns, gyulladáscsökkentő, antibakteriális és immunerősítő hatással bír: kívánhatunk ennél többet? Ez viszont csak a friss gyömbérben érvényesül igazán, a szárított változat már nem ennyire egészséges.

5. CSILI

Ez a piros és erős fűszer pozitív hatást gyakorol szinte mindenre a szervezetünkben, a vérnyomás csökkentésétől kezdve az arcüreggyulladás enyhítéséig. A legizgalmasabb kutatások azonban a súlycsökkentő hatását vizsgálják. A tüzes kapszaicin, aminek jellegzetes, csípős ízét köszönheti a fűszer, megemeli a testhőmérsékletet, serkenti az anyagcserét és visszafogja az étvágyunkat. Jelenleg több kísérlet próbálja ezt az összetevőt egy természetes, elhízást megelőző táplálékkiegészítővé alakítani, mivel képes a „jó”, barna zsírszövetek aktiválni, ezek pedig segítenek a fogyásban. Egy vizsgálat során 200 kalóriával kevesebbet fogyasztottak a chilis ételeket kapó alanyok. Mindehhez nem szükséges leégetni a nyelved: már egy gramm paprika is képes elérni ezt a hatást! A mennyiség növelésével persze a kapszaicin tartalom is egyre több, de azért nem árt az óvatosság. A habanero és a cayenne­i „bors” a két legcsípősebb típus, az igazán bátrak ezekkel kísérletezhetnek.

