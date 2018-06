Íme néhány tipp, hogy ne legyen rémálom a fűnyírás

A szomszéd fűje mindig zöldebb? Ugyan!

Régóta ismert tény, hogy a szép gyepnek két titka van: a rendszeres öntözés és a gyakori fűnyírás. Sokan számtalan szerszámot és kisgépet halmoznak fel a kertészkedéshez, pedig a kevesebb sokszor több, és még praktikusabb is.

Van, amin nem érdemes spórolni, és sokat számít az is, hogy egyes gépek használata mekkora költséggel jár.

A jövőt az akkumulátoros készülékek jelentik, hiszen nemcsak olcsó a fenntartásuk, de környezetbarát megoldást nyújtanak, könnyű őket irányítani, és csendesek is. Sőt, ma már vannak olyan robotfűnyírók, amelyek teljesen átvállalják tőlünk a munkát, és okostelefonról, tabletről is vezérelhetők. De persze a hagyományos gépek is tökéletesek.

A leggyakoribb fűnyíró típusok

A klasszikus, hengerkéses változatot egy álló penge és a forgótengelyre erősített pengék alkotják, amelyek az ollóhoz hasonlóan, egyenletesen vágnak. Szép eredményre számíthatunk az úgynevezett alternáló rendszer esetén is, ennél egy rögzített pengesoron vízszintesen csúszik fel-alá a mozgó vágósor.

A forgókéses típus egy függőleges tengelyen körbehaladva csapja le a fűcsomókat, és valamivel gyengébb minőségű nyírásra képes, mint a hengerkéses vagy az alternáló rendszerű.

A kert és a fű nagysága is meghatározó

Legfeljebb 100 m² területű pázsithoz (például sorházi telekre), legfeljebb 8 cm magas fűhöz megfelel a kézi hengerkéses típus. (Az akkumulátoros kivitelűek előnye, hogy könnyebben tolhatók.)

Nagyobb kert esetén, amennyiben a fű nem magasabb 8 cm-nél, jó választás a benzinüzemű hengerkéses változat. A benzines forgókéses gép viszont akár a 15 cm-es füvet is levágja, ráadásul jól manőverezhető fák, cserjék között is. Az elektromos forgókéses masina halk, de csak alacsonyabb fűhöz használható, és vigyázni kell a zsinórjára is. A meglehetősen drága, napelemes vagy akkus fűnyíró robot közepes, egybefüggő pázsitra ajánlott. Itt azonban fontos megjegyezni, hogy a robot, akármilyen korszerű is, nem fogja tudni, hol végződik a pázsit, és hol kezdődik a virágágyás.

Éles késekkel könnyebb

A tompa vagy rosszul beállított penge kirojtozza, sőt, kitépheti a fűszálakat. A megsebzett fű egyfelől bebarnul, másfelől megnő a fertőzésveszély, mert a lassan gyógyuló sérüléseken keresztül könnyen bejutnak a kórokozó gombák. Hengerkéses fűnyírónál az élezést bízzuk szakemberre, vagy vásároljunk önélező késsel felszerelt típust. Forgókéses gép esetén az élezés többnyire otthon is elvégezhető.

Borítókép: Lobur Alexey Ivanovich/Shutterstock