Itt az ideje közelebbről is megismerni az édesburgonyát

Rengetegféle módon elkészíthető, nagyon egészséges és isteni finom.

Az édesburgonya már itthon is egyre népszerűbb, egyre több étteremben találkozhatunk vele. De mennyire ismerjük ezt a különleges növényt? A Mindmegette most összeszedett róla öt érdekességet.

1. NEM IS BURGONYA

Bár a neve másra utal, az édesburgonya nem rokona a krumplinak. Az édesburgonya vagy batáta a burgonyavirágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Csak a gumójának alakja hasonlít a burgonyáéhoz. Ezen kívül az is hasonlóság, hogy ezt is Kolumbusz Kristóf hozta be Európába. Közép-Amerikában őshonos, de az őslakosok Dél-Amerika szerte is betelepítették. Angliában egy 1604-es szakácskönyv említi először.

2. IGAZI JOLLY JOKER

Az édesburgonya húsos, gumószerűen megvastagodott gyökere szénhidrátban és (különösen a sárga húsú fajta) béta-karotinban gazdag. C-vitamin-tartalma 15-30 mg/100 g, de tartalmaz B1, B2, B6, és E vitaminokat is. A többi zöldségféléhez képest sok, 1,5-2 g/100 g fehérje található benne, amelynek összetétele a tojáséhoz hasonló.

Értékes ásványi anyagokat tartalmaz: kalcium, vas, magnézium, mangán, kálium, foszfor, nátrium, szelén, réz és cink is található benne.

Egy perui kutatóközpont szakértője, Daniel Reynoso Tantalean az édesburgonyával foglalkozó tanulmányában azt állítja, hogy a batátának gazdag ásványi anyagtartalma miatt daganatmegelőző hatása is van, csökkenti a gyomorrák és a májbetegségek kockázatát és antioxidánsai, vitaminjai és proteinjei segítenek megőrizni a fiatalságot. Energiatartalma száz grammban 117 kalória, így akár a fogyókúrázók is beleilleszthetik az étrendjükbe.

Ezek mellett hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez. Megakadályozza a székrekedést és a puffadást. Főként a lila színű fajtája javítja az agyműködést és gyulladáscsökkentő hatású.

3. ERRE ÉRDEMES FIGYELNI VÁSÁRLÁSKOR

Ha édesburgonyát vásárolunk, figyeljünk rá, hogy feszes és sima legyen a bőre, ez jelzi, hogy friss. Nagy nedvességtartalma miatt csak néhány napig tárolható, a hűtőszekrény helyett inkább száraz, hűvös helyen. Előkészítése, tisztítása hasonlóképpen történhet, minta burgonyáé: lehet hámozni, vagy csak vizesen ledörzsölni, kaparni is a héját, de megsüthető héjastul is.

4. SOKFÉLEKÉPPEN ELKÉSZÍTHETŐ

Az édesburgonya sütve, főzve, grillezve, párolva is nagyszerű étel. Köretként vagy főzeléknek is elkészíthetjük és vannak, akik, a répához hasonlóan, süteményeknél is felhasználják. Mindezek mellett pedig lepényt is készíthetünk belőle.

5. MEGLEPŐ HASZNÁLATI MÓDOK

Mi magyarok csak étkezései célra használjuk, de például Dél-Amerikában, a vörös édesburgonya levét lime levével keverve ruhafestésre is alkalmazzák. A növény összes része alkalmazható állati takarmányként, sőt dísznövényként is, itt főleg a sötét levelű fajták népszerűek. Mindezek mellett az Észak Karolinai Egyetem kutatói különböző fajtákkal kísérleteznek, amiket hatékonyan bevethetnek a bioüzemanyag termelésbe.

