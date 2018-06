Káros vegyszerek nélkül is lehetünk szépek

A boltok polcain megannyi natúrkészítmény sorakozik. Eláruljuk, mire érdemes ügyelni a választáskor.

Kipróbálná a natúrkozmetikumokat, de nem tudja, mire számítson? A Vasárnap Reggel összeállítása megválaszolja a legfontosabb kérdéseit.

Látványos eredmény?

Ne gondolja, hogy a natúrkozmetikumok kevésbé hatékonyak! Mivel a természetben található aminosavak, vitaminok a bőr és a haj legfőbb szépítőszerei, ezekkel a termékekkel is látványos eredményt érhet el.

A ráncok ellen is hatásosak?

Az ilyen profilú készítmények gyakori alkotóeleme a rózsageránium-olaj, amely A-vitamin-tartalmánál fogva segíti a sejtmegújulást, lassítja a bőr öregedését, és halványítja a már meglévő apró ráncokat. A szépségiparban is kedvelt aminosavakat például – amelyek szintén csodát tesznek az érett bőrrel – búzakivonatból állítják elő, laboratóriumi körülmények között.

Ki mit tud? Aloe vera: Nyugtat, regenerál, feszesít. Haj- és bőrápolásra egyaránt alkalmas. Acai bogyó: Gazdag antioxidánsokban, lassítja a bőröregedés folyamatát. Kivonata a szépségvitaminok gyakori alkotóeleme. Méz: A „méhek aranya” fertőtlenít, nyugtat, csillapítja a fájdalmat, és mélyen hidratál. Gyógyír a hámló, száraz, kirepedezett ajkakra. Gránátalma: Erősíti a bőrszövetet, és elősegíti a sejtmegújulást. Arckrémekbe, szérumokba rejtve is találkozhat vele.

A natúr mindig jobb?

Mindenkinek saját magának kell tesztelnie, hogy milyen típusú készítmények ideálisak a bőre számára, hiszen vannak, akik a természetes összetevőjű termékekre is allergiásak. Mindenesetre tény, hogy a natúrkozmetikumok kisebb eséllyel okoznak bőrirritációt, mivel nem tartalmaznak szilikont, parabént és egyéb mesterséges adalékanyagokat.

Mit jelent valójában?

A natúrkozmetikumok a természet erejére, a növények jótékony hatásaira építenek. Az ilyen termékek alapanyagai nem biogazdálkodásból származnak (mivel azokat csak szigorú ellenőrzés mellett termelhetik és dolgozhatják fel), viszont az összetevőik igen nagy százaléka a természetben is megtalálható.

Tudta-e? A natúr sminktermékek palettája is egyre szélesebb. Bár a tartósság és a pigmentáltság terén nem biztos, hogy jobbak a versenytársaiknál, bőrbarát alapanyagaiknak köszönhetően bizony sok hölgy számára az egyetlen lehetséges megoldást jelentik a napi szépítkezés során… A natúr arckrémeknek csupán kis százaléka tartalmaz UV-szűrőt, ezért azokat a termékeket keresse, amelyek a nap káros sugaraitól is védenek.

Hol lehet beszerezni?

A drogériák szép számban forgalmaznak hazai vagy külföldön gyártott, minőségi natúrkozmetikumokat. A webshopok híveit is számos ilyen termékeket árusító oldal várja, a fórumokon pedig a vásárlói véleményeknek, tapasztalatoknak is utánaolvashatnak. A kisebb bioboltokban szintén árulnak ilyen krémeket, samponokat, szappanokat. A bátrabbak pedig akár otthon is elkészíthetik ezeket a „csodaszereket”.

Tényleg bőrbarát?

Alapvetően igen, de kétségkívül vannak kivételek. Például ha érzékeny a fejbőre, érdemes lecserélnie a hagyományos sampont egy természetes összetevőket tartalmazó termékre. A kókuszolaj belülről erősíti a hajszálakat, a levendula-, a citrom- és a narancsolaj pedig pihe-puhává és ragyogóan fényessé varázsolja a tincseket. Tudta, hogy már a hajformázó termékek között is találhat natúr- vagy biováltozatokat?

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock / chaletgir