Kigyulladnak a száraz időben a sírok

Felhívást intézett a temetőkbe látogatókhoz az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mindenkitől azt kérik, hogy távozáskor fújják el a mécsest vagy gyertyát. Kizárólag tartóba helyezve gyújtsunk mécsest, és mielőtt meggyújtjuk, a sírról, annak közeléből távolítsuk el a száraz faleveleket. Még jobb, ha elemmel működő LED-mécseseket használunk – igaz, ez sokak számára kissé idegen lehet.

Hiába hívta fel a fi­gyel­met a tűz­ve­szélyre az Or­szá­gos Ka­taszt­ró­fa­vé­delmi Igaz­ga­tó­ság, a sze­ret­teik sír­já­hoz ki­lá­to­ga­tók döntő több­sége tá­vo­zása után is égve hagyja az el­hunyt lelki üd­véért gyúj­tott mécsest, gyer­tyát. Csak eddig hat te­me­tő­ben kel­lett tüzet ol­tani – számolt be róla a Ripost.

Eddig az abádszalóki, a ceglédi, a karcagi, a vasszilvágyi, a megyaszói és a mikepércsi temetőben csaptak fel a lángok, szerencsére mindegyiket sikerült gyorsan eloltani. A Halottak napja környékén évente országosan 5-10 tűzeset történik a temetőkben, és 20-30 olyan lakástűzhöz érkezik riasztás évente az országban, amit kegyeleti gyertya vagy mécses okoz.

November első két napján tavaly hat temetőtűz volt, idén csak csütörtökön ugyanennyi

– mondta a Ripostnak-nak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Felmerül a kérdés, ki lehet-e deríteni, hogy melyik sírról indult a tűz, illetve terheli-e ilyen esetben kártérítési felelősség a tulajdonost.

Ha nincs nagyobb kár, akkor nem indul tűzvizsgálat

– mondta Mukics Dániel.

A lap munkatársai a temetőket járva azt tapasztalták, hogy rendszerint égve hagyják a gyertyát, mécsest a látogatók. Jobb esetben legalább zárt mécsestartóban marad égve a mécses, és a környékről elsöprik a faleveleket. Több temetőt is felhívtak, hogy elfújják-e a látogatók távozáskor a gyertyát vagy mécsest, illetve rendelkeznek-e tűzoltókészülékkel baj esetére.

A Budapesten található Csepeli Temető adminisztrátora, Horváth Lászlóné szerint

a többség égve hagyja a mécsest, éppen ezért több porral oltó készülékük is van.

A Kecskeméti Köztemető munkatársa nem titkolta, hogy bizony még ő is égve hagyja távozáskor a mécsest, hiszen este megható látványt nyújt a több ezer égő mécses. Hozzátette: ezekben a napokban kollégái éjszaka is a temetőben tartózkodnak, takarítanak és felügyelik a sírokat azért is, hogy ne keletkezzen tűz. Náluk is rendelkezésre áll több tűzoltókészülék.

Borítókép: Emlékezők a budapesti Fiumei úti sírkert szóróparcellájánál mindenszentek napján, 2018. november 1-jén