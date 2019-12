Kiszámolták a hétköznapi ételek halálos adagjait

Miből mennyi lehet életveszélyes.

Igaz a mondás, miszerint a jóból is megárt a sok. Szakemberek kiszámolták néhány hétköznapi étel halálos adagját – máris mutatjuk, hogy miből mennyi lenne életveszélyes – írja a Mindmegette.

MÁJ

A marhamáj többek között a magyar konyha kedvelt étel is, ami nem is baj, hiszen rengeteg vitamint tartalmaz. Az A-vitamint azonban túl is lehet adagolni a segítségével, de persze csak nagyon extrém esetben, legalább 162 kilót kéne megenni belőle, hogy baj történjen.

AVOKÁDÓ

Az avokádó igazi szuperélelmiszer és már hazánkban is egyre népszerűbb. Tele van egészséges zsírokkal, antioxidánsokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Kiemelkedően magas a kálium tartalma, ami nagy előnye, de ha túl sok kerül belőle a véráramba, az szívproblémákhoz vezethet. Persze azért nem kell megijedni, mert mindehhez nagyjából 200 darabot kellene megenni belőle.

ÉTCSOKOLÁDÉ

Az étcsokinak is rengeteg jótékony hatást tulajdonítanak, például jót tesz a bőrnek, csökkenti a stresszt és serkenti az agyműködést. Túlzott fogyasztása szintén a szívet károsíthatja, a kakaóban lévő teobromin hatására emelkedik a szívfrekvencia, a vérnyomás, ami esetenként hirtelen szívmegálláshoz vezethet. Ehhez a rizikóhoz legalább 332 szeletet kellene elfogyasztani. Ez azért még a csokiimádóknak is nehezen menne…

GÖRÖGDINNYE

A görögdinnye 99 százaléka víz, talán nem gondolnánk, de ez is okozhat problémákat. Ugyanis, ha a víz elárasztja a sejteket, a felborult elektrolit-egyensúly miatt a sejtek megduzzadnak, megnövelve például a koponyaüregi nyomást. Ha a nyomás túl nagy, agyi ödéma keletkezhet, és a központi idegrendszer sérülése miatt eszméletvesztés, sőt kóma, halál is bekövetkezhet. Ehhez azonban minimum 3 darab nagyméretű dinnyét kellene megenni egyszerre.

+1 KÁVÉ

Talán ez a legkevésbé meglepő a listában, ugyanis a koffein veszélyei széles körben ismertek. A túl sok koffein szédülést, magas vérnyomást, szívritmuszavart és még görcsrohamokat is okozhat. A tudósok szerint a biztosan kritikus mennyiség 50 csésze. De azért a 10-et sem érdemes kipróbálni. Ráadásul az is veszélyt jelenthet, ha valaki kevés vizet, de sok kávét fogyaszt, ugyanis az utóbbi elvonja a folyadékot a szervezettől.

