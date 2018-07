Klein Dávid és Suhajda Szilárd már a csúcsmászásra készülnek

Az időjárás sokáig nem kedvezett a hegymászóknak, helyiek véleménye szerint 20 éve nem volt ilyen kitartó havazás a Karakorumban.

A Kalifa Himalája Expedíció 2018 – Gasherbrum I és II minden nehézség ellenére kitartóan halad a csúcs felé, Klein Dávid és Suhajda Szilárd a kitűzött célokat maximálisan teljesítve tértek vissza utolsó akklimatizációs körükről július 11-én.

A magyar hegymászók ezúttal is „keményvonalas expedícióra” készültek, hiszen a Gasherbrum-csoport nyolcezresei sem tartoznak a népszerűbb célpontok körébe, így a csúcs eléréséig szükséges kemény munka néhány hegymászó között oszlik meg. A két magyar mellett ezúttal két olasz, Mario Vielmo és Giampaolo Corona, illetve egy német hegymászó próbálkozik még a Hidden Peak (Gasherbrum I) 8080 méteres csúcsának elérésével. Ezzel párhuzamba állítva, az Everesten akár 1500 ember is összegyűlhet egy szezonra az alaptáborban.

Az időjárás sokáig nem kedvezett a hegymászóknak, helyiek véleménye szerint 20 éve nem volt ilyen kitartó havazás a Karakorumban, amely hetekig sakkban tartotta volna a hegymászókat. Az elhúzódó csapadékos időjárás miatt először egy svéd, majd egy német expedíció döntött a visszavonulás mellett. Sajnos a környező hegyekben több halálos áldozatot is követelt az ítéletidő, néhány nappal ezelőtt a magyar expedícióhoz közel, a Gasherbrum IV-en történt végzetes baleset, akkor egy olasz hegymászó vesztette életét.

Klein Dávid és Suhajda Szilárd is hosszú veszteglésre kényszerültek, napjaikat a hókárok kijavítása és folyamatos hólapátolás töltötte ki. A kedvező mászóidőt kihasználva, végül július 8-án, vasárnap hajnalban indultak ismét felfelé a magyarok. Elsődleges céljuk volt, hogy kiépítsék az utat a 2-es táborig (körülbelül 6500 m) és az ott felállított sátorban eltöltsenek egy éjszakát. Ezt azonban messze sikerült túlteljesíteniük, hiszen a 2-es és 3-as tábor között húzódó, fokozottan veszélyes és technikás szakaszt, az úgynevezett japán kuloárt is be tudták kötelezni, körülbelül 6800 méteres magasságig mászva, majd ismét eltöltve egy éjszakát a 2-es táborban.

„A hidegtől rendkívül robbanékony volt a jég. A kötélhossz végén merészen megindult az egyébként is meredek útvonal: egy keskeny bevágásban kellett fölfelé haladni, jellegtelen sziklák közé fagyott hófelületekre bízva lépéseinket. Nem csupán ez, de a szikla is omladékony volt, így alighanem ez volt az egyik legkellemetlenebb szakasz. A kuloár központi folyosója tőlünk jobbra mélyedt be és látszólag rengeteg hó gyülemlett fel benne: ezt elkerülendő másztunk mi ki a bal oldali homlokfalra, mely szikla és hó és jég vegyes terepe volt.” – írta Suhajda Szilárd július 13-án, már alaptáborban megfogalmazott beszámolójában.

Ezáltal befejezettnek tekintik az akklimatizációt, így a következő alkalommal már a csúcsmászás következhet. Amennyiben továbbra is nyitva marad az időjárási ablak, úgy a magyar hegymászók július 15-én, vasárnap hajnalban indulnak a csúcsmászásra. A tervek szerint július 18-án érhetik el a 8080 méteres csúcsot.

Suhajda Szilárd június 7-én indult el Magyarországról, hogy első magyarként mássza meg egy expedíció keretén belül, pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül a 8080 méteres Gasherbrum I-t (Hidden Peak) és a 8035 méteres Gasherbrum II-t. Klein Dávid célja, hogy oxigénpalack és magashegyi teherhordók segítsége nélkül mássza meg a Hidden Peaket, a GII-re azonban nem tart már Szilárddal, hiszen annak csúcsát 2003-ban sikeresen elérte.

Borítókép: Suhajda Szilárd és Klein Dávid

Forrás: www.kalifa.hu