Ma van a Vöröskereszt világnapja

A Vöröskereszt és Vörösfélhold szervezetek világszerte hagyományosan május 8-án ünneplik a Vöröskereszt világnapját. Ezen a napon van a mozgalom alapítójának, Henry Dunant svájci üzletembernek a születésnapja, aki 1861-ben a solferinói csata után döntött úgy, hogy megalapítja a világ máig legnagyobb hatású humanitárius mozgalmát.

A Vöröskereszt és Vörösfélhold szervezetek ma 192 országban vannak jelen és több millió munkatárs és önkéntes segítségével folytatják tevékenységeiket az irányadó hét alapelv (emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség) szellemében.

Ezen a világnapon a Magyar Vöröskereszt büszkén köszönti azokat a dolgozóit és önkénteseit, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak a COVID 19 járványnak kiszolgáltatott közösségek segítésén − tájékoztatott közleményében a szervezet.

„A Magyar Vöröskereszt fennállása alatt mindig elsőként igyekezett segíteni a veszélyhelyzetekben, a hatóságok mellett. Nincs ez másképp a koronavírus kapcsán sem, hiszen sokan közülünk a mai napon is munkával ünnepelnek: folyamatosan támogatjuk a nélkülözőket és az egészségügyi dolgozókat a járvány alatt. Ez a segítő szellemiség, most minden eddiginél fontosabb ahhoz, hogy folytassuk a harcot a koronavírus ellen és közben továbbra is biztosítsuk azokat a szolgálatásokat, melyek segítenek megőrizni az emberek biztonságát és egészségét. Bízunk benne, hogy hamarosan együtt ünnepelhetünk és lesz alkalmunk személyesen is köszönetet mondani mindazoknak, akik most is azon fáradoznak, hogy a járvány hatásait enyhítsék” – hangsúlyozta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

A Magyar Vöröskereszt a hazai karitatív szervezetek közül elsőként, január 30. óta lát el feladatokat a koronavírus járvány kapcsán.

A betegség hazai megjelenése előtt óvintézkedések és tájékoztató anyagok megosztásával készítettük fel a lakosságot, a veszélyhelyzet kihirdetése óta pedig folyamatosan segítjük élelmiszer és tisztasági csomagokkal a nélkülözőket, valamint támogatjuk egyes egészségügyi intézmények és az Országos Mentőszolgálat munkáját − fogalmaztak a közleményben.

Emlékeztetnek: a koronavírus járványhoz köthető tevékenységeikkel eddig csaknem 100 ezer embert értek el az elmúlt másfél hónapban, mialatt biztonságos formában továbbra is üzemeltetik a szociális intézményeiket és véradók toborzásával dolgoznak együtt az Országos Vérellátó Szolgálattal.

Az egyes nemzeti társaságokat tömörítő a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének globális kampánya is a köszönetnyilvánításra helyezi a hangsúlyt. A #TapsoljTovább kezdeményezésben tapssal köszönik meg a mozgalom azon tagjainak munkáját, akik a világjárvány ellen küzdenek: