Ma van vízkereszt ünnepe

Ünnepek, képek és művészi könyvjegyek / 15 perce

Könyvek és képek, művészetek, műfajok fonódnak egybe az ex librisen. Ez olyan kis alkotás, mely a könyv tulajdonosát jelzi, s készítése már évszázadok óta önálló grafikai művészeti ág. Témájában is sokszínű: a keszthelyi Balatoni Múzeumban például egy gyűjtő, dr. Poór Ferenc jóvoltából olyan könyvjegyek is vannak, amelyek az év végi ünnepek hangulatát idézik fel.