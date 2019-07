Magyarországon is csatlakoztak a műanyagmentes hónaphoz

Az emberiség évente rengeteg műanyagot termel, amiből közel 8 millió tonna az óceánokba kerül.

Nemrég startolt el a Plastic Free July (Műanyagmentes Július) elnevezésű kezdeményezés, melyet Ausztráliában indítottak útjára még 2011-ben, mára pedig az egész világon elterjedt. Tavaly több mint 120 millió ember vett benne részt, közel 170 országból. Az akciót a lassan lebomló műanyagok pusztító környezetkárosítása miatt hívták életre.

A kezdeményezés lényege, hogy az egyszer használatos műanyagok használatát a cégek, a vendéglátóhelyek, a rendezvények és a magánszemélyek legalább egy hónapig mellőzzék.

A Világbank számítása szerint az emberiség évente körülbelül 300 millió tonna műanyagot termel, ennek a mennyiségnek a fele egyszer használatos műanyag. Ebből minden évben körülbelül 8 millió tonna kerül az óceánokba, a Science nevű tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a legnagyobb műanyagszemét-kibocsátó országok közé tartozik Kína és Indonézia is.

A műanyag szemetelés veszélyeire a világ egyik legnagyobb nyári fesztiválján is felhívták a figyelmet. Sir David Attenborough a Glastonbury fesztivál zárónapján megjelent a színpadon és köszönetet mondott a rendezvénynek és a vendégeknek azért, hogy nem használtak műanyag palackot.

„Most ez egy műanyagtól mentes nagy fesztivál. Így több mint egymillió műanyagflakontól óvták meg a bolygót” – mondta az ismert angol természettudós, dokumentumfilmes, aki emlékeztetett: óceánok takarják a bolygónk kétharmadát. – „A szárazföld csak a világ egyharmadát fedi le. Az emberek hét nagyszerű kontinensen élnek, azoknak minden kincsével, állataival, csodáival és problémáival együtt.”

A Száraz Novemberhez és más kihívásokhoz hasonlóan a Plastic Free July nevű kezdeményezéshez is bárki csatlakozhat – a kihívás elfogadását a Facebook-profilokon is lehet jelezni –, Magyarországon tavaly a Felelős Gasztrohős Alapítvány a Humusz Szövetséggel és a Refillel közösen népszerűsítette a kezdeményezést.

Több magyar étterem és kávézó is részt vett tavaly a Műanyagmentes Július kampányban. Ezeken a helyeken idén sem kell külön figyelni a kihívásra, hiszen műanyag csomagolás nélkül szervírozzák és csomagolják el az ételeket.

A gyorséttermek és a sok csomagolóanyagot termelő büfék viszont elkerülendők ebben a hónapban, hiszen szinte lehetetlen, hogy műanyag nélkül jussunk hozzá a rendelésünkhöz – olvasható a Felelős Gasztrohős Alapítvány, a Humusz Szövetség és a Refill mozgalom közös közleményében.

A környezetvédelmi aktivisták üdvözölték a napokban megrendezett G20-as csúcstalálkozóegyik célkitűzését, hogy 2050-re teljesen felszámolják az óceánba kerülő műanyagszemetet. „Ez egy jó irány” – mondta Yukihiro Miszava, a Természetvédelmi Világalap (WWF) Japánban található irodájának műanyagokért felelős vezetője, aki azt is hozzátette, hogy a G20-as kezdeményezés túlságosan a hulladékgazdálkodásra összpontosít és nem a megszüntetésére.

„A legfontosabb dolog, hogy csökkentsük a túlzott műanyag termelést globális szinten”

– mondta. A csúcstalálkozót megrendező Japán miniszterelnöke, Abe Sinzó a műanyagszemét kezelését prioritásként nevezte. Azt mondta, azt akarja, hogy Japán vezesse a világot ebben a küldetésben, többek között a biológiailag lebontható anyagok és más innovatív alternatívák fejlesztésével.

A G20-as országok környezetvédelmi minisztereik két héttel a csúcstalálkozót megelőzően kidolgozták azokat a lépéseket, amelyek a tengeri, óceáni hulladékok kezelésére elengedhetetlenek lennének, de közölték, az intézkedések csak önként vállaltak lennének. A környezetvédők szerint azonban ahhoz, hogy a kitűzött célokat el lehessen érni, a vállalásokat jogilag kötelező erejűvé kellene tenni.

Japán közölte, pénzügyi és gyakorlati segítséget nyújt a fejlődő országoknak a műanyagszemét kezelésének érdekében, 2025-ig pedig hulladékgazdálkodási képzést is biztosít 10 ezer ember számára világszerte.

Számos ország – köztük több mint két tucat Afrikában – tiltotta be a műanyag zacskókat, az Európai Parlament pedig májusban fogadta el az egyszer használatos műanyag evőeszközök, szívószálak, keverők, fülpiszkálók betiltását 2021-től.

Japán, amely az Egyesült Államok után a másodikként a világon legnagyobb mértékben használ műanyag csomagolást, fontolóra veszi azt a törvényjavaslatot, amely megkövetelné a kiskereskedőktől, hogy a műanyagtasakok használatának díja minden esetben a fogyasztókat terhelje.

A The New York Times azt is írja, hogy környezetvédők szerint míg az újrahasznosítás és a hulladékgazdálkodás javítására és a fogyasztói magatartás megváltoztatására irányuló lépések fontosak, a hatóságok kerülik a műanyaghulladék és a műanyagtermelés korlátozására irányuló lépéseket.