Még azt is tudja a Raptor, hogy mikor repül

A felfrissített Ford F-150 Raptor elektronikája az ugratást észlelve felkészíti a felfüggesztést a landolásra.

Annyira kiemelkedő a Ford F-150 Raptor pickup terepjáró-képessége, hogy néha még a kapcsolatot is elveszíti a talajjal. Mivel a 2019-es modelleknél már elektronikusan vezérelt Fox lengéscsillapítókat alkalmaznak, az elektronikát arra is megtanították a mérnökök, hogy figyelje, mikor ugrat az autó. Az ok prózai: a landoláshoz a lehető leglágyabb állásba kapcsolnak a lengéscsillapítók – írja az automotor.hu.

Ezzel párhuzamosan a különféle terepviszonyokhoz alkalmazkodó elektronikus beavatkozók is kihatnak már a lengéscsillapítókra. Új elem a tereptempomat, amely 1,6-32 km/h közötti tartományban működik, és nemcsak a gázt adja, hanem az egyes kerekeket külön-külön képes fékezni is – ennek bekapcsolásával a sofőrnek csak a kormányzás marad a dolga.

Új Recaro kagylóülések kerülnek előre, amelyek egyfelől nagyobb oldalsó támaszokat kapnak, másfelől itt és a támlán a korábbinál vastagabb a párnázás. A kék Alcantara betétekkel feldobott üléseket a Ford GT szuperautó ihlette. A 2019-es Ford F-150 Raptor választékában három új karosszériaszín jelenik meg, a Ford Performance Blue, a Velocity Blue és az Agate Black.

