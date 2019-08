Megvan a negyedik nyolcezres csúcsa is Varga Csabának

Korábban csak Erőss Zsoltnak sikerült, amit most Varga Csaba teljesített. A nagyváradi hegymászó, végig hóviharban mászott, de sikerrel járt a Hidden Peaken. Oxigénpalack és serpák, azaz teherhordók nélkül jutott fel a Föld 11. legmagasabb hegycsúcsára.

A Kalifa Alpin Csapat erdélyi magyar hegymászója nem versengésből teljesíti a világ legnehezebben meghódítható hegycsúcsait. Szenvedélyből és hazaszeretetből mászik, most 8080 méterre jutott. A Vasárnap Reggel készített interjút Varga Csabával.

Melyik a jobb, itthon lenni már biztonságban, vagy egy sikeres csúcstámadás után a hegy tetején?

Ilyenkor az hiányzik, ott a hegyen meg arra vágyom, hogy hazatérjek. Mind a két helyen más boldogság van. Büszke vagyok, hogy sikerült megmásznom ezt a hegyet és minden a tervek szerint alakult. A felkészülés és a csúcstámadás is jól ment. A szervezetem is úgy működött, ahogy szerettem volna, nem akartam kimerülni és végig sikerült is egy nagyon jó jelenléttel teljesítenem ezt az expedíciót.

Arról lehetett akkor értesülni, hogy nagyon kedvezőtlenek az időjárási viszonyok. Ezzel is számolt előre?

Nem, július 16-án indultam el az alaptáborból, a terveknek megfelelően haladtam és két nap múlva már 7100 méteren voltam. Innen jött aztán a neheze, a csúcstámadás, ami több mint 12 óráig tartott. Nyolcezer méter fölött, az úgynevezett halálzónában a légnyomás miatt már alig kapni levegőt. Július 19-én, 11 óra után értem fel, tehát ideális volt a tempó, sőt még egy kicsit jobb is, mint vártam. Amikor nekivágtam, még olyan időjárás-előrejelzésem volt, hogy jó idő lesz, ehhez képest végig hóvihar volt. A csúcsmászást éjjel fél egykor kezdtük el és hiába vártuk, hogy a helyzet jobbra forduljon, a hóesés mellett nagyon fújt a szél is, szinte semmit nem láttunk. Borzalmas vihar volt. Ilyen szempontból nagyon nehéz volt, ha ezt előre tudom, biztos később indulok az utolsó szakasznak. Nagyon sok hó volt, nem voltak nyomok, ráadásul pont a végén, a csúcs előtt, amikor a terep is a legkomplikáltabb, így sokkal nehezebb volt.

A csúcstámadás utolsó szakaszán mintegy ezer méter szintemelkedést teljesített és rögzített kötelek nélkül, néhol 40-50 fokos meredekségű szakaszokat mászott meg. Ez egy nagyon nehéz hegynek számít?

Amikor igazi hegymászásról beszélünk, akkor az olyan, ami nem a szokványos. Az ilyen. Nehezebb úton, vagy olyan új utakon jut fel a csúcsra az ember, amit más még nem próbált, vagy másnak nem sikerült. Ez az, amivel hozzá lehet tenni a hegymászáshoz. Ha valaki csak saját magáért mászik, ha azt akarja megmutatni, hogy neki ez is sikerült, az nem az igazi. Egy hegymászó céljai akkor derülnek ki, ha megnézzük a választásait és ha azokhoz valódi teljesítmény szükséges, csak akkor nem egoizmus, amit csinál. Ez egy szép csúcs és ez a hegy nehéz terep, van olyan, amelyik magasabb, de könnyebb mint ez. Ráadásnak nehezített még rajta az időjárás is, úgyhogy ez egy emlékezetes munka marad, az biztos.

Ez, a magashegyi teherhordók segítsége nélkül megmászott nyolcezrese, ennél többet magyar részről egyedül a 2013-ban elhunyt Erőss Zsolt teljesített. Büszke erre a teljesítményre?

– Erőss Zsoltnak tíz 8000 méter feletti sikeres csúcsmászása volt, Klein Dávidnak hozzám hasonlóan négy van. Számomra azonban ez nem a versengésről szól, hanem a hegymászás szeretetéről, bár azt mindig büszkén mondom el, hogy Erőss Zsoltot követve mászom, engem ő komolyan inspirált, amikor hegymászó lettem én is magyarként, oxigén nélkül próbálom teljesíteni a céljaimat, ahogy ő. Az viszont, hogy valakit hegymászás közben legyőzzek, vagy túlszárnyaljam a korábbi teljesítményeit, nem motiváció nekem.

Mi lesz a következő?

Szinte sosem tudom, de korai is még. Először ez kell, hogy leüllepedjen, megtalálja a helyét bennem, ez a mászás még nagyon friss élmény. Egy darabig nem is foglalkozom mással gondolatban. Én nem profi vagyok, nem ez a munkám, mindig kérdés az is, hogy mikor tudom a civil életem szempontjaival összeegyeztetni a következő expedíciót, szóval még csak nem is tervezek ilyenkor. Építészként dolgozom és most is öt hetet távol töltöttem, keresnek már a munkákkal, meg a határidők is szorítanak, szóval le kell szállnom a hegyekből és itt is helytállni. Az építészet is szenvedélyem, fontos nekem.

Midegyik tervezést és jó térbeli látást igényel, de van valami közös az építészetben és a hegymászásban, ami a lelki oldalát illeti?

Igen, kellenek hozzá hasonló képességek valamelyest, de azért ez két nagyon külön világ. Ott mindenképpen összeérnek, hogy mindkét esetben álmokból épül fel egy fizikai teljesítmény. Ebben hasonlítanak, de a hegyre azért az idealisztikusabb énem visz, miközben a tudatosságomnak nagyobb a tétje a hegyen.

A magyar zászló, Nagyvárad felirattal, megint egy újabb hegyre jutott fel most a Hidden Peaken. Ez fontos cél?

Expedícióim fontos mondanivalója, hogy a magyarok szülőföldön boldogulását tartom üdvözítőnek, legyen az Székelyföldön, Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján, vagy bárhol a világban. A zászló a Nagyvárad felirattal, városunk magyar közösségének létezését és élni akarását tükrözi. Azért csinálom, hogy a határon túli emberek ebből is erőt meríthessenek a hétköznapokhoz. Engem igazából ez a cél és nem a csúcsok tesznek elkötelezetté. Amikor felérek egy hegy tetejére, erre szeretném felhívni a figyelmet. Meglengetem a magyar zászlót, mert magyar vagyok, én ezt vállalom és hirdetem, azért, hogy mások is tegyék ezt meg abban, amit csinálnak: tiszta erőből éljenek magyarként.

Eddig négyszer járt 8000 méter felett Varga Csaba 1982-ben született Belényesen, a bihari hegyek lábánál. Tanulmányait a nagyváradi Premontrei Főgimnáziumban, majd a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építészeti Karán folytatta, ahol 2007-ben diplomázott. Eddig négy sikeres nyolcezer méter feletti hegyet meghódító expedíciót tudhat maga mögött. Ebben az évben a magyar hegymászók közül ő jutott legmagasabbra oxigénpalack használata nélkül. Példaképe, Jerzy Kukucska lengyel hegymászó, akinek 11 év alatt sikerült megmásznia a Föld mind a 14 nyolcezres csúcsát úgy, hogy közülük sokat télen vagy egyedül teljesített, esetleg járatlan úton és természetesen oxigén nélkül.

Borítókép: a Kalifa Alpin Csapat által közreadott képen Varga Csaba, a csapat erdélyi magyar hegymászója a kínai-pakisztáni határon, a Himalájában, a 8080 méteres Hidden Peak (Gasherbrum 1) csúcsán 2019. július 19-én