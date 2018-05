Miben segít a táplálkozási piramis?

A helyes étrenddel megelőzhetők a betegségek és megőrizhető a jó alak.

Kevesen ehetnek meg büntetlenül bármit és bármennyit – mindenki másnak irányt mutat az étrendpiramis. Ha tudni szeretné, miben kell mértéket tartani, és miből ehet korlátlanul, a Vasárnap Reggel cikke tökéletes útmutató.

Az étrendpiramisra tekintve láthatja, milyen arányban fogyaszthatja a különböző élelmiszereket. Az alsóbb sorokban láthatók a szervezet számára leginkább nélkülözhetetlen ételek, amilyenek például a gyümölcsök és gyümölcslevek, a zöldségek, a teljes kiőrlésű, rostban gazdag gabonafélék, valamint a burgonya. Legfelül találhatóak azok a táplálékfajták, amikből csak keveset szabadna ennünk – ilyenek az édességek, az alkohol különböző fajtái vagy az állati zsiradékok. A piramis alapján történő táplálkozásban az a jó, hogy nincsenek tilalmak, csupán a mennyiségekre kell figyelnie! Alapszabály, hogy minél szélesebb az ábrán az adott táplálékféleségek sávja, annál gyakrabban fogyaszthatja az említett ételeket.

Nagyon fontos szempont a változatosság is. Éppen ezért csak segítségnek tekintse a piramist, amely révén helyes összetételű étrendet alakíthat ki magának. Ne feledje: csak akkor megfelelő a táplálkozása, ha a helyes arányban kombinálja egymással az egyes élelmiszercsoportokat! Lehetőség szerint vigyen minél nagyobb változatosságot az étrendjébe, kihasználva az ételek sokféleségét, hiszen éppen ettől lesz kiegyensúlyozott a táplálkozása!

Sport és folyadék! Az egészséges táplálkozás a folyadékbevitel mennyiségén áll vagy bukik. Az anyagcseréje csak akkor működhet tökéletesen, ha eleget iszik: fogyasszon el naponta minimum 1,5 l folyadékot! Emellett mozogjon gyakran: sétáljon, kocogjon, kerékpározzon, tornázzon, vagy ússzon, és közben ne feledje, a hangsúly a rendszerességen van!

1. és 2. szint

Zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék, teljes kiőrlésű pékáruk

A magához vett táplálékmennyiség majdnem háromnegyede ezekből az élelmiszercsoportokból kell, hogy összeálljon. Minden egyes nap 5 kis adag (1 maréknyi) friss gyümölcsöt és zöldséget kell elfogyasztania a fogásokhoz, desszertként vagy az étkezések között. Emellett fontos, hogy teljes kiőrlésű pékárut, rizst, gabona- és tésztaféléket is napi rendszerességgel egyen. A fehér lisztből készült kenyérféléket és burgonyát viszont csak ritkábban és kevesebbet fogyasszon!

3. szint

Húsfélék, tejtermékek, növényi olajok

A növényi zsiradékok elengedhetetlenek, elsősorban a zsírban oldódó vitaminok, a telítetlen zsírsavak miatt. Ám vigyázat, napi 10-15 g növényi olaj (pl. olíva- vagy napraforgóolaj) bőven elég – egyes táplálkozási ajánlások már ezt az összetevőt is a piramis csúcsára sorolják! A mértéktartás a vajra és a margarinra is érvényes (15-30 g). A tojás, a tejtermékek, a húsfélék, a felvágottak és a halak együttesen a bevitt táplálék egynegyedét tehetik ki. A napi étrendjéhez kell tartoznia a tejnek, a joghurtnak (összesen 200-250 g), a kefirnek, és persze a sajtnak (naponta max. 50 g) is, ezek esetében azonban ügyeljen a zsírtartalomra! Vörös húsokat és zsíros sajtokat csak nagyon ritkán fogyasszon!

4. szint

Édességek és alkohol

Az édes és sós nassolnivalókat is lelkiismeret-furdalás nélkül eheti, de csak ritkábban, és akkor is mértékkel! Néha-néha megengedett egy fagylalt, pár kocka étcsokoládé vagy 1 szelet torta. Ezzel együtt, persze, a többi élelmiszerhez viszonyítva az édességeknek, a sós rágcsálnivalóknak, az alkoholos italoknak, a cukrozott üdítőknek és az állati zsiradékoknak csak minimális szerepük lehet az étrendben!

Borítókép: Illusztráció / Shutterstock