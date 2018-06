Miért igyunk minden nap almaecetet?

Hat nyomós érvünk is van rá.

Az almaecet egy igazi csodaszer. Amellett, hogy a konyhákban évek óta hódít ez a pár száz forintos ecet, a fogyókúrázók körében is népszerű. De miért? A Mindmegette listája végigveszi, miért is érdemes mindennap fogyasztani ebből az italból.

CSÖKKENTI AZ ÉTVÁGYAT

Az almaecet segít a fogyásban. Felgyorsítja az anyagcserét, enyhe vízhajtó hatása is van és az étvágyat is csökkenti. Ha ki akarja próbálni az almaecet diétát, akkor minden főétkezés előtt igyon ecetet, de mindenképpen hígítsa, vízzel és egy kis mézzel is ajánlatos ízesíteni. Utóbbi azért is jó, mert így kevésbé sóvárog majd édesség után.

SEGÍTI AZ EMÉSZTÉST

Az almaecetben található probiotikumok szaporítják azokat a jótékony baktériumokat a gyomorban, amelyek szerepet játszanak az emésztésben. Almaecet fogyasztásával a gyomorsav-termelés is kiegyenlítődik, valamint megszűnik a puffadás is. Az almaecetben emellett sok rost is van, ami segíti a gyomorműködést.

CSÖKKENTI A VÉRCUKORSZINTET

Az almaecet segít lebontani a cukrot, 32 %-kal csökkenti a cukor felvételét a véráramba. Stabilizálja a vércukorszintet és ha rendszeresen fogyaszt almaecetet, akkor megakadályozhatja az inzulinrezisztencia kialakulását.

JÓT TESZ A SZÍVMŰKÖDÉSNEK

Ha egyszerű módszert keres arra, hogy csökkentse a koleszterinszintjét, valamint a szívroham kockázatát, akkor bevásárláskor tegyen egy üveg almaecetet a kosarába. Az almaecet segít csökkenteni a teljes koleszterin és a trigliceridek szintjét.

CSÖKKENTI A RÁK KOCKÁZATÁT

Egy 2004-es tanulmány szerint az ecet megöli a rákos sejteket egy kémcsőben. A közvetlen bizonyítékok ellenére sok tudós úgy véli, hogy az almaecetnek rákellenes hatása van. Az biztos, hogy az almaecet lúgosít, ez azért fontos, mert a rákos sejtek savas környezetben fejlődnek.

GYULLADÁSCSÖKKENTŐ HATÁSA VAN

Ha gyulladtak, vagy fájnak az ízületeid, tanácsos almaecetet fogyasztanod, ugyanis gyulladéscsökkentő hatása is van ennek a csodaszernek. Torokgyulladás esetén is ajánlatos almaecettel gargalizálni.

