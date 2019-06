Ne a biztosításon spóroljunk nyaraláskor

A nyaralás előtt érdemes körültekintően biztosítást kötni, nem mindegy, hogy mit és mennyiért biztosítunk, ha csak egyetlen napra ruccanunk is át a határon.

Kellemetlen lehet külföldön, ha a biztosítást megspórolva valami baj ér bennünket, és emiatt tetemes összeget kell leszurkolnunk például orvosi ellátásért úgy, hogy ráadásul esélyünk sincs később visszakapni az összeget. Manapság már a többféle klasszikus mellett akár különleges biztosításokat is köthetünk, így például bebiztosíthatjuk a velünk utazó kis­állatokat, extra biztosítást választhatunk a gépkocsira, például annak a szervizbe szállítása, javítása esetére, helyszíni segítségnyújtásra, autómentővel való hazaszállításra ugyancsak.

Schmidhoffer Ferenc biztosítási szakértő szerint akár sztornó biztosítást is köthetünk, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a kellő időben útra kelhetünk egy váratlan esemény miatt.

A poggyászbiztosítást is sokan választják például elveszés vagy egy esetleges sérülés, lopás esetére. Létezik limit tárgyanként, csomagonként, és köthetünk biztosítást a mobiltelefonra, a hangszerre is. A repülővel utazóknak külön csomagban ajánlanak többféle lehetőséget biztosításra. Egyéni, családos, csoportos biztosítást köthetünk, sőt, bérletet is válthatunk. Légikatasztrófa-biztosítás is létezik már, de a járat késésére, mentőhelikopteres szállításra is biztosíthatjuk magunkat.

A klasszikus utasbiztosítás köthető egyénileg, családosan vagy csoportosan, de van extrém- és versenysport-kiegészítése is. Bebiztosíthatjuk magunkat, ha sürgősségi fogászati ellátástól tartunk, illetve hegyi és vízi mentés esetére is tervezhetünk, amint közlekedési és szállásköltségekre szintén.