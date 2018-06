Nem csökken a színészszakma népszerűsége

Még mindig rengetegen szeretnék mások bőrébe bújva megkeresni a kenyerüket.

Sikeres tanévet zárt pénteken a Színház- és Filmművészeti Egyetem: a nap folyamán 12 osztály és a doktori képzés összesen 110 végzős művészétől búcsúzott el az intézmény – olvasható a Színház- és Filmművészeti Egyetem MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, hamarosan lezárul a felvételi időszak is, amelynek során idén is sokszoros túljelentkezéssel kellett szembenézni az osztályokat indító oktatóknak. A színművész szakra – Zsámbéki Gábor és Fullajtár Andrea osztályába – például negyvenötször többen jelentkeztek, így elmondható, hogy a művészi pálya és az egyetem iránt az érdeklődés töretlen. Hasonlóan nagy volt a túljelentkezés a Film- és Médiaintézet több képzésén is.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem pénteki évzáró és diplomaátadó ünnepségén a legendás televíziós alkotó, Vitray Tamás a professor emeritus cím adományázásáról szóló oklevelet kapott M. Tóth Géza rektortól. Bejelentették a Máthé Erzsi Alapítvány idei díjazottjait, valamint az újonnan alapított Pro Universitate-díj első kitüntetettjét is.

Az egyetemen a 2017/2018-as tanévben nyújtott teljesítménye elismeréseként a Máthé Erzsi Alapítvány jutalmát Lestyán Attila és Messaoudi Emina egyetemi hallgatónak ítélte oda az alapítvány kuratóriuma.

Az SZFE Szenátusa Kuti Edit részére az egyetem érdekében végzett elkötelezett munkája, kimagasló felkészültsége és a Doktori Iskolában végzett képzésszervező tevékenysége elismeréséül Pro Universitate díjat adományozott.

