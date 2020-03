Nem fogadnak egyéni tárgyadományokat a karitatív szervezetek

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH FERENCNÉ szül: Kucsera Erika volt bolti eladó 66 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2020. március 25-én, szerdán 13 órakor lesz a Nemesgulácsi temetőben. Gyászoló család

"Előttünk az arcod, szívünkben emléked Soha, amíg élünk nem feledünk téged." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LUKÁCS LÁSZLÓ (nemeshanyi lakos) 78 éves korában elhunyt. Hamvait március 25-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra az ajkai új temetőben. Gyászoló család

,,Nyugodjon békében" Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAYER JÁNOSNÉ született: Bárka Mária 97 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2020. március 26-án 13:00 órakor lesz a tapolcai régi temetőben. Gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy férjem, édesapánk és nagypapánk VEISZ LÁSZLÓ úrkúti lakos 2020. március 13-án 77. életévében gyógyíthatatlan betegség után örökre itt hagyott minket. Hamvainak búcsúztatására és végső nyugalomra helyezésére később kerül sor. Szerető családja

Köszönetet mondunk azoknak, akik BRUCK CSABÁNÉ Szül.: Freiberger Mária temetésén részt vettek és gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló család

"Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed vigyázunk az álmodra... Te csak aludjál! Kedves szerettünk Isten Veled!" Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik szerették, tisztelték Gyarmati Józsefnét, hogy "Ella néni" március. 17-én életének 81. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetésére szűk családi körben kerül sor, a megemlékezést egy későbbi időpontban a Dózsa Gy. úti Református Nagytemplomban tartjuk meg. Gyászoló család

"A szeretet soha el nem múlik." Szent Pál I. Kor. 13,8 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Pávics Lászlóné de Châtel Mária életének 94. évében 2020. március 16-án csendesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolják: Gyermekei: Lúcia, László Veje: András Menye: Judit Unokái: Zsófia, András, Cecília, László, Lúcia, Regina Unoka veje: Gábor Dédunokái: Vilmos, Pongrác, Gellért Hamvait szűk családi körben gyászmise keretében Káptalanfüreden, az Angyalos Boldogasszony kápolnában helyezzük örök nyugalomra. Postai cím: 8200 Veszprém, Nárcisz u. 7./a.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy ID. GAÁL ISTVÁN 2020. március 15-én türelemmel viselt hosszú betegség után életének 79. évében elhunyt. Temetése 2020. március 27-én 11 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. A gyászoló család

"Sem a szív, sem az elme nem fogja elfogadni soha, hogy van örök elmúlás és halál." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CZINCZÁS MIHÁLYNÉ szül. Hajmási Éva életnék 82. évében csendesen megpihent. Temetése Veszprémben a Vámosi úti temetőben 2020. március 23-án hétfőn 11 órakor lesz. Gyászoló család.

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkbe örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HÁRSHEGYI HAJNALKA volt berhidai lakos 2020. március 14-én 68 éves korában örökre megpihent. Drága szerettünk búcsúztatásáról a későbbiekben gondoskodunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban bármily módon osztoznak. Gyászoló szerettei

Fájdalommal, de a Jóisten szent akaratában alázattal megnyugodva tudatjuk, hogy SZABÓ ISTVÁNNÉ szül.: Kereszturi Erzsébet révfülöpi lakos életének 89. házasságának 65. évében a nagybetegek szentségével megerősítve, folyó hó 17-én hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2020. március 23-án 11 órakor fogjuk a kővágóörsi temetőben örök nyugalomra helyezni. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON GYULA Csajág díszpolgára, helytörténeti kutató, Balatonfűzfői Nitrokémia volt dolgozója 93. évében elhunyt. Temetése a csajági temetőben 2020. március 24-én kedden 14 órakor lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztonak. Gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DÖBRÖNTE TAMÁS 56 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 27-én, pénteken 13.30 órakor lesz a pápai Kálvária temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZAJKÓ ISTVÁN 88. évében örökre megpihent. Temetése 2020. március 26-án, csütörtökön 11 órakor lesz a balatonfűzfői temetőben. A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk BŐCS JÓZSEF halálának 20. évfordulójára. Gondolatban mindig velünk vagy! Bőcs család

"A szeretet örök" Mélységes fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy BAGI JÓZSEF vegyészmérnök hosszantartó súlyos betegségben, 88. évében, otthonában, szerettei körében visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvasztás utáni temetésére március 24-én, 15 órakor kerül sor, Csopakon a Lőczedombi úti temetőben. Tisztelettel kérjük, tekintsenek el a részvétnyilvánítástól. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy KESZEI ISTVÁNNÉ 77 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 23-án 15 órakor lesz a pápai Kálvária temetőben. A gyászoló család

"Még most is hallom hangodat, Érzem kezed most is simogat, A csillagok jó szívednek Örök álmát őrzik, Míg tiszta lelked felettünk őrködik." Fájó szívvel emlékezünk KUNCZ-SZABÓ ANGÉLÁRA születésének 55. halálának 4. évfordulóján. Szerető családja

"Örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod a szívünkben marad!" Fájó szívvel emlékezünk POLÁK ISTVÁN halálának 5. évfordulójára. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KUTI ISTVÁNNÉ 96 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 21-én, szombaton 13 órakor lesz a berhidai köztemetőben. Gyászoló család