Országos kampány indult a rendszeres halfogyasztás ösztönzésére

Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón tudatta, hogy bár

A halfogyasztás továbbra is szezonális: a magyarok leginkább húsvét és karácsony előtt vásárolnak halat – fűzte hozzá.

A magyar fogyasztók a hal elutasításának okaként a magas árat, a szálkáktól való félelmet és a halak minőségével kapcsolatos kifogásokat jelölik meg. Ebből az következik, hogy

– mondta.

Az államtitkár ismertette, hogy a halfogyasztás növeléséért a többi között 27-ről 5 százalékra csökkentették a fogyasztási célú hal áfatartalmát, és nagy hangsúlyt fektetnek a célzott promóciókra is.

Az utóbbi években a nagy szupermarketláncoknak köszönhetően javult a haltermékek hozzáférhetősége is, és egyre több halas étterem, büfé van, de vannak területek, ahol továbbra is nehezen szerezhetők be a friss és a feldolgozott haltermékek