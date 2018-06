Prágának elege van a duhaj bulizókból

A cseh főváros önkormányzata szeretné kiszorítani a történelmi városközpontból a csupán olcsó sörre, szexre és féktelen szórakozásra vágyó külföldi látogatóit, ezért mérlegelik, hogy a központon kívül vigalmi negyedet hozzanak létre.

„Jó lenne, ha berlini példára több vonzó célpontot alakítanánk ki. A külföldi látogatók például a külvárosokban található, mára kiürült ipari létesítményekben szórakozhatnának” – vélte Hana Marvanová, az ismert jogász és volt politikus a Lidové Noviny konzervatív napilap hétfői kiadásában, amely részletesen foglalkozik a témával.

A Moldva-parti várost 2017-ben 7,5 millió turista kereste fel – közülük 6,5 millió külföldi állampolgár -, akik 18 millió vendégéjszakát töltöttek a hivatalos szálláshelyeken.

A külföldi látogatók között több százezer az olyan, aki Prágában csak az olcsó sörre, szexre és a zajos szórakozásra vágyik. Ezt többnyire a városközpontban keresik, ami egyre inkább kiváltja a lakók és a más igényű turisták bírálatát.

Nagyon kedveltek például az úgynevezett sörbiciklik, amelyeken egyszerre 10-14 utas kerekezhet, miközben fogyasztásra egy hordónyi sör áll a rendelkezésükre. Nagy gondokat okoz például az is, hogy dán fiatalok tízezrei néhány éve a téli iskolai szünetben látogatnak el Prágába. Randalírozásaiknak most azzal próbálnak véget vetni, hogy az érintett időszakban a dán rendőrség is kiküldi képviselőit a cseh fővárosba.

Jan Wolf, a városi tanács illetékes képviselője szerint vigalmi negyeddé lehetne átalakítani a városi kiállítási parkot, vagy az egykori vágóhídkomplexumot. Wolf szerint mind a két hely megfelelne egy vigalmi negyed céljaira, mert a városközpontból jól elérhetőek, lakások nincsenek bennük és már most is működnek ott hasonló jellegű vendéglátóipari egységek.

Ezt az ötletet ugyan sokan támogatják, de ellenzőinek a száma sem kevés. A legfőbb érv, hogy mindkét helyen értékes szecessziós épületek vannak, és nem biztos, hogy éppen azokban kellene engedélyezni a korlátlan szórakozást.

A probléma azután került újra az előtérbe, hogy a közelmúltban néhány hollandiai fiatal turista a belvárosban durván megvert két cseh pincért, mert arra figyelmeztették őket, hogy a vendéglőben ne fogyasszanak a magukkal hozott alkoholból.

Borítókép: illusztráció. Forrás: flickr.com / Harold R Cologne