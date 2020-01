Pszichiáter, pszichológus vagy szakpszichológus? Útmutató a választáshoz!

Pszichiáter, pszichológus, szakpszichológus: ön el tud igazodni a rengeteg segítő szakember között, akikre rábízhatja lelke legféltettebb titkait? Íme egy rövid útmutató, hogy tisztában legyen vele, ki miben tudja támogatni nehezebb életszakaszaiban.

A pszichológia a lélektan tudománya, amely egyrészt az ember mentális jólétével foglalkozik, másrészt a személyiségfejlődést segíti és a lelki problémák feloldására szolgál – írja a Fanny magazin alapján a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

A pszichológus nem orvos!

Ő az a szakember, aki az egyetemen bölcsészkarán tanulja a pszichológiát, majd a posztgraduális képzés során egy adott terület szakértőjévé, például klinikai, pedagógiai, sport- vagy egészségpszichológiai szakpszichológussá válhat. Sajnos sokan még ma is úgy vélekednek, hogy pszichológushoz csak a bolondok járnak, pedig az az igazság, hogy az apróságnak tűnő gondokkal is – például önbizalomhiány, párkapcsolati nehézségek, munkahelyi konfliktusok vagy éppen indulatkezelési problémák – lehet hozzá fordulni. Néha ugyanis ezek megoldásához is szükség van segítségre, egy külső szemlélőre, nem elég annyi, hogy az ember megbeszéli a gondjait a barátaival.

A pszichológus megértéssel fordul a kliens felé, ugyanakkor néhány jól irányzott kérdéssel feltárja a mélyen megbújó okokat, az illető nonverbális kommunikációját is figyelve. Ennek köszönhetően gyakran olyan összefüggéseket is felfedez, amelyeket egy ismerős nem képes meglátni, hiszen ő elfogult. Ráadásul a pszichológus abban is segíthet, hogy ne csak rálásson a problémára, hanem meg is oldja.

Ha súlyosabb a helyzet

A fent említett helyzetek, problémák súlyosbodása esetén az embert pszichiáterhez irányíthatják. Ő az a szakember, aki a hatéves általános orvosi egyetemi képzés után letette a pszichiáter szakvizsgát. A léleknek ugyanis vannak olyan betegségei is, amelyeknek a hátterében biokémiai zavarok állnak, illetve amelyek a testi állapot romlását okozzák (például az anorexia vagy drogfüggőség), ezért a kezelésük orvosi kompetenciát igényel.

A pszichiáter túl azon, hogy beszélget a klienssel, gyógyszert is felírhat neki. Annak, akinek komoly pánikbetegsége van, aki depresszióban szenved, vagy akiről kiderült, hogy skizofrén, biztosan pszichiáter segítségére van szüksége. Ha jól működik a rendszer, akkor a szakember együtt dolgozik majd egy pszichológussal, hiszen ha a beteg állapotát gyógyszerekkel már sikerült stabilizálni, utána következhet a pszichoterápia, vagyis a beszélgetős rész.

Az erősségek mentén

Manapság gyakran hallani a coach kifejezést is, sokan ilyen szakemberhez fordulnak, ha például munkahelyi problémáik adódnak. Az angol kifejezés edzőt jelent, és a coach átvitt értelemben tulajdonképpen pontosan úgy viselkedik, mint egy tréner: segít a hozzá fordulónak eredményeket elérni akár az üzleti, akár a magánéletében. A szakember néhány alkalmas konzultáció során feltárja, hogy az illetőben milyen erőforrások rejlenek. Ezeket aztán közösen előhívják és fejlesztik, hogy lépésről lépésre a kitűzött cél felé haladjanak. A folyamat során általában csak felismernek egy-egy problémát, de nem feltétlenül tudják megoldani, mivel a coach nem mélyedt el a lélektanban. A coaching egy cselekvésorientált folyamat, melynek során a szakember a klienssel közösen olyan megoldásokat keres, amelyek az utóbbi személyiségéhez közel állnak, és előremozdíthatják az életét.

Vitás ügyek esetén segít a mediátor Egy speciális, hazánkban is egyre elterjedtebb lehetőség a mediáció. (Nem tévesztendő össze a meditációval!) A mediátor vagy másként közvetítő nem pszichológus, nem is bíró, tehát nem dönti el, hogy a vitában álló felek közül kinek van igaza. Csupán megpróbál kívülállóként segíteni, hogy a felek megtalálják a probléma megoldását, esetleg hogy újra kommunikáljanak egymással. A mediációt szinte bármilyen vitás ügyben lehet alkalmazni, témától függetlenül, válás esetén éppúgy, mint például a szülő és kamasz gyereke közti rossz viszony esetén, de akár büntetőügyben, peres eljárás során is. Egy nagyon régi módszerről van szó, már az őstársadalmakban is alkalmazták, a diplomáciai közvetítés is a mediáció egy formája, munkajogi és szakszervezeti vitákban is gyakran alkalmazzák. Sok országban kötelező a mediáció a pereskedés előtt.

