Rászoruló ifjú focistáknak gyűjtenek a női szurkolók

Légy te a Diósgyőr szíve! – ez annak a kampánynak a szlogenje, amelyet talán az országban egyedülálló módon női fociszurkolók indítottak, hogy rászoruló utánpótlás labdarúgókon segítsenek. Az ötletgazda Fekete Zsuzsa újságíró, aki hűséges szurkolója a DVTK focicsapatának, és aki mentálhigiénés szakemberként észrevett egy nehezen látható rést.

„Néha csak annyit látunk a focistákból, hogy népszerűek, ha győznek, ünneplik őket, majd a meccs után beülnek egy szép autóba, és elhajtanak. De hosszú az út addig, hogy valaki profi futballistává váljon, s bár kívülről minden szépnek tűnhet, a valóság az, hogy a labdarúgók közül sokan elképzelhetetlenül nehéz körülmények között, súlyos családi terhek közepette nőnek fel” – fogalmazott Fekete Zsuzsa. Ezt felismerve, a Diósgyőri Női Szurkolói Klub tagjai úgy határoztak, hogy karácsonykor a jó szándékú emberek támogatásával segítenek három diósgyőri utánpótlás játékoson, akik édesanya vagy édesapa, esetleg mindkét szülő nélkül élnek, vagy azért mert meghaltak, vagy azért, mert elhagyták őket.

„Mindhármuk sorsa és története hátborzongatóan nehéz, és tudjuk, igen nagy áldozattal jár, hogy focizhassanak, pedig számukra talán a sport az egyetlen kitörési lehetőség. A fiatalok nem szerepelnek majd arccal, névvel nyilvánosan a kampányban, hiszen gyakran még a környezetük, csapattársaik sem tudják, milyen megterhelő környezetből érkeznek nap mint nap az edzésre. Ha mélyen önmagunkba nézünk, mi is bevallhatjuk magunknak, hogy nem szívesen visszük ország-világ színe elé a bajainkat, talán szégyenkezünk is miatta, még akkor is, ha nem tehetünk róla” – tette hozzá az ötletgazda. A „Légy te a Diósgyőr szíve” kampány mellé számos jelenlegi és volt diósgyőri játékos is odaállt, így például a diósgyőri kapuslegenda, a decemberben 71. évét betöltött Veréb György, Tisza Tibor, aki 100 alkalommal szerepelt diósgyőri színekben, Deák-Bárdos Mihály olimpikon birkózó, Aranyosi Péter humorista, DVTK-szurkoló, akinek szinte minden előadásában hallható egy vicces lelátói történet, illetve a DVTK jelenlegi játékosai.

A Diósgyőri Női Szurkolói Klub ötletét támogatva a DVTK Labdarúgó Akadémia vezetői úgy döntöttek, hogy a már meglévő támogatások mellett a női szurkolókkal együttműködve kidolgoznak egy programot, amely a jövőben az alapja lehet, hogy a rászoruló gyerekeket anyagilag rendszeresen is segítsék. A kampány a Diósgyőri Női Szurkolói Klub Facebook-oldalán fut december 21-ig. Mindennap egy-egy kiemelt támogató posztjával biztatják a jó szándékú embereket, hogy segítsenek. Az összegyűlt adományokat december 22-én adják át Fogarasi Zoltánnak, a Diósgyőri Utánpótlás Akadémia igazgatójának, aki eljuttatja a három utánpótlás játékosnak az adományt.

„Segíteni mindig jó – folytatta Fekete Zsuzsa, aki azt kéri mindenkitől, hogy ebben a nehéz, bezárt adventben nyissuk meg szívünket, és segítsünk, hogy szebb legyen három kis labdarúgó karácsonya. A szeretet nem szűnik meg soha” – olvasható a bibliai idézet a Diósgyőri Női Szurkolói Klub oldalán. Kérik, ha valaki egyetért céljaikkal, látogasson el a Facebook-oldalukra, és az ott megadott számlaszámra juttassa el adományát a gyerekekhez. Ha valaki személyesen szeretne adakozni, a Diósgyőri Stadion fenyőfavásáránál elhelyezett dobozba teheti adományát.

