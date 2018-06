Strandolók, fel a melltartókkal!

Számos államban kötelező a bikinifelső viselése - mármint a nőknek.

A héten L’Amella del Vallésben népszavazáson engedélyezte a falu lakossága, hogy a közösség hölgytagjai akár topless is napozhassanak a közösségi medencéknél. Ugyanakkor nem minden település ilyen megengedő: Dubrovnikban pénzbüntetésre, Párizsban akár elzárásra is számíthatnak a nyilvánosan meztelenkedők – írta meg a Vasárnap Reggel.

A spanyolországi L’Amella del Vallésben a héten népszavazást tartottak a topless napozásról. A szavazásra azért volt szükség, mert a Barcelona mellett fekvő faluban a nők meg szerették volna szüntetni a közösségi medencénél érvényes topless tilalmat. A voksolók 61 százaléka szavazott a tilalom ellen – összegzi a lap a BBC-re hivatkozva. A helyi katalán hatóság szervezte meg a faluban a népszavazást, amin 379-en vettek részt, kizárólag 16 év feletti nők. Az eset előzménye, hogy tavaly két rendőr a medencénél felszólított két napozót, hogy vegyék fel a bikinifelsőjüket. Az úszómester jelentette az esetet a rendőrségen. Az ügy hatalmas felháborodást keltett.

Első felháborodásukban helyi nők és férfiak egyaránt bikinifelsőben mentek a medencéhez, amikre mellbimbókat ragasztottak.

2017 tavaszán félmeztelen nők tüntettek a topless napozás tilalma ellen az argentin fővárosban is, miután a rendőrök elkezdték zaklatni a monokinis napozó nőket a tengerparton. A Buenos Aires utcáira vonuló nők közül többen testfestést viseltek.

Horvátország még ennél is konzervatívabb: egy 2016-os rendelet óta tilos a női fürdőruha-viselés, illetve férfiak esetében a meztelen felsőtest Dubrovnik belvárosában.

Zeljko Raguz polgármester-helyettes a Slobodna Dalmacija című horvát napilapnak adott nyilatkozatában elmondta: az óváros bejáratánál a jövőben táblák fogják figyelmeztetni a turistákat, hogy felső vagy alsó ruházat nélkül, fürdőruhában nem sétálhatnak többé a történelmi városban, különben 1000 kuna (41 ezer forint) bírságra, avagy 500 kuna (több mint 20 ezer forint) helyszíni bírságra számíthatnak. A rendet önkormányzati ellenőrök felügyelik majd, és a büntetéseket is ők hajtják be. A városi vezetésnél akkor telt be a pohár, amikor június végén két külföldi turista minden gond nélkül anyaszült meztelenül sétált végig a történelmi városmagon, és megúszták büntetés nélkül.

Forgatni sem lehet meztelenül Érdekesség, hogy a városi tanács tavaly a Trónok harca híres pucér jelenetének leforgatásához sem járult hozzá Dubrovnik belvárosában, amikor Lena Headey, azaz a filmbéli Cersei anyakirálynő anyaszült meztelenül sétált végig Királyváron a tömlöcétől egészen a palotáig. A filmesek kénytelenek voltak másként megoldani a meztelenséget.

A francia fővárosban már 2012-ben bekeményítettek:

bizonyos esetekben akár börtön is járhat a fürdőruhát hanyagoló napozóknak.

A Szajna partján ugyanis többen elkezdték ledobni magukról a bikinifelsőt, sőt, akadtak, akik teljesen meztelenül sütkéreztek. A homokos sáv és a folyó között húzódik a rakpart járdája, ahol gyakran sétálgatnak családok, kisgyerekek is a szüleikkel. A párizsi rendőrség közleményben tudatta a napozókkal, hogy ha erkölcstelenkednek, akkor a következményekkel is számolniuk kell: “Amikor a hőmérséklet megemelkedik, mindenki nyugodtan vegye fel a legjobb fürdőruháját, és keressen egy szép helyet a Szajna hívogató partján, ahol lefekhet a törölközőjére. De figyelmeztetjük a pihenni vágyókat, hogy a fürdőruha viselete kötelező a városi parkokban, és

a ruháknak mindig meg kell felelniük a jó erkölcs és a közszemérem elvárásainak.

Az öltözködés szabályait megszegők minimum 38, és akár 3750 euróra büntethetők, nyilvános szex gyanúja esetén pedig két év börtönre ítélhetők. Bármilyen ruhadarab, ami láttatni engedi a mellet vagy a nemi szervet, közszeméremsértésnek minősül, és egy év börtönnel büntethető” – állt a rendőrségi közleményben.

