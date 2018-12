Télen is erősíthető az immunrendszer

Hasznos tippek a szervezet évszak miatt megnövekedett feladatainak segítéséhez.

Nem könnyű feladat megbirkózni a téllel. Az embernek nincs (mindig) kedve mozogni, hideg van, korábban sötétedik, könnyebb megbetegedni is – ilyenkor kell csak igazán odafigyelni a szervezetünkre – írja a csupasport.hu.

Télen megnövekszik a szervezetünk feladata, védekeznie kell a kórokozók és a hideg ellen. Ilyenkor az ember lelassul, zsírpárnákat növeszt, nem olyan energikus, mert a tél elviselése önmagában igénybe veszi. Nézzük, hogyan lehet az immunrendszert erősíteni a téli szezonban!

1. A legfontosabb vitaminok

A szokásos C-vitamin mellett legalább olyan fontos az immunvédelemben a D-vitamin is. A legjobb D-vitamin forrás a tojás, a halak, a máj, és annak, aki fogyaszt tejterméket, a zsírosabb tejtermékek. Az A-vitamin a nyálkahártyát védi a kórokozóktól, forrásai a tojás, a máj, a sárgarépa és a sütőtök.

2. A nélkülözhetetlen ásványi anyagok

A mikroelemek közül antioxidánsként, vagyis immunvédőként tud viselkedni a szelén és a cink, utóbbi a marhahúsban és a hüvelyesekben található nagyobb mennyiségben, a szelén természetes forrása pedig a paradicsom, brokkoli, hagyma, búzacsíra, a belsőségek, a tejtermékek és a tengeri állatok.

3. A csodatevő fűszernövények

A hagyma minden formájában csodaszer, legyen az vörös, lila- vagy fokhagyma. Csodálatos baktériumölő hatással rendelkezik a gyömbér is, mivel azonban vízhajtó hatású, fogyasztása inkább a reggeli órákban ajánlatos. Nagyon jó immunerősítő a ginzeng is, de a nálunk gyakrabban előforduló rozmaring és kakukkfű használata is javítja az ellenálló képességet.

4. Lehet több a keményítő

Mivel a szervezetnek nagyobb az energiaigénye, ilyen időszakban gyakrabban lehet hozzányúlni a magas keményítőtartalmú hüvelyesekhez (bab, borsó, lencse), amelyeknek egyébként a fehérjetartalmuk is magas.

5. A probiotikum ilyenkor (is) alap

A probiotikumok fontosságáról egyre többet beszélnek, ezek a baktériumok akadályozzák meg a káros mikroorganizmusok túlzott mértékű elszaporodását a vastagbélben, ezzel is segítve az immunrendszer egészséges működését. Aki nem hisz a joghurt és a kefír hatékonyságában, annak érdemes plusz probiotikum bevitelről gondoskodnia.

6. Víz, tea, gyógytea

A bőr és a nyálkahártya kiszáradása ellen többet kell innunk, mint amennyire szomjasnak érezzük magunkat. Főleg vizet, zöld teát és gyógyteát (hársfa, zsálya, csipke, hibiszkusz, bodza és gyömbér) ajánlatos fogyasztani a téli időszakban.

7. Kell a szabadban töltött idő

Annak ellenére, hogy hideg van, a hideg, szabad levegő eltöltött idő nagyon fontos, ellenállóbbá teszi a szervezetet. Viszont a nagyvárosiak ügyeljenek arra, hogy a szmogos időszakban, amennyire tehetik, ne a forgalmasabb területeken mozogjanak, sportoljanak, hanem menjenek ki a természetbe.

8. Végre itt a szaunaszezon!

Aki szereti a szaunát, az télen kiélheti magát. A nyári hőségben nem esik annyira jól a szaunázás, télen viszont tökéletes megoldás az ellazulásra és immunerősítésre. Arra azonban érdemes ügyelni, hogy izzadt testtel és hajjal ne menjünk a hidegre, kis fürdésre és szárítkozásra nem szabad sajnálni az időt.

