Terítékre kerül a világ kétszáz pezsgője

Több mint 30 hazai és 60 külföldi pezsgőház mintegy 200 tétele, champagne terem, valamint szakmai és mesterkurzusok várják a közönséget.

A Winelovers által szervezett tematikus rendezvény Magyarország legnagyobb és legrangosabb pezsgőkóstolója: a látogatók mintegy kétszáz pezsgővel, franciacortával, cavával, crémant-nal, proseccóval, sekttel és újvilági pezsgővel ismerkedhetnek meg a sétáló kóstolón, a champagne teremben pedig – külön térítés ellenében – hatvan tétel között válogathatnak a Pezsgő Június Nagykóstolón június 22-én a Corinthia Hotel Budapest termeiben – közölték a szervezők az MTI-vel.

A közlemény szerint az ismert magyar pezsgőkészítők (Törley, Garamvári) mellett számos olyan pincészet is kiállít, amelyik elsősorban csendes borairól ismert, az Etyek-Budai borvidék termelői pedig közös standjukon hét etyeki pezsgőt mutatnak be.

A kóstoló a gyümölcsös, könnyed tankpezsgőktől a tradicionális eljárással készült, érlelt, évjáratos pezsgőkig számos stílust vonultat fel; a hazai kínálaton túl Európa és az Újvilág pezsgői is elérhetők lesznek a forgalmazó kiállítóknál, alkalmat kínálva a különböző tételek összekóstolására, az adott termőhelyek, szőlőfajták és pezsgőkészítési eljárások összehasonlítására.

A Champagne Terem lehetőséget biztosít a champagne-ok alaposabb megismerésére, hiszen számos tétel poharazva is elérhető lesz: 23 champagne ház 64 tételét lehet akár sommelier-k vezetésével megkóstolni. A legnagyobb nevek (Moet&Chandon, Piper Heidsieck, Roederer, Veuve Clicquot) ugyanúgy képviseltetik magukat, mint a szuperprémium márkák (Krug, Bollinger) és az egyedi karakterük miatt keresett, kisebb pezsgőházak (Henri Giraud, Larmandier Bernier). A legdrágább tétel egy évjáratos Krug champagne, de a kínálat része lesz a Roederer 2008-as Cristalja és a Pol Roger ikonikus Sir Winston Churchill 2008 tétele is – árulták el a szervezők.

„A pezsgő már rég sokkal több, mint egy szilveszteri ital, az emberek minél inkább érteni és ismerni akarják a pezsgők sokszínűségét. (…) Ezért idén például öt ingyenes kurzussal is készülünk, hogy a buborékos italok legváltozatosabb formáit is megismerhessék a vendégek”

– idézi a közlemény Ferenczi Csilla főszervezőt.

A sétáló kóstoló vendégei számára is elérhető pop-up kurzusok öt témába engednek betekintést: a hallgatóság megismerheti a prosecco különböző stílusait; a Kreinbacher pezsgőkön keresztül a somlói terroirt és a champagne-tradíciókat; a dél-afrikai cap classique pezsgők világát; két, Magyarországon most debütáló Lanson champagne-t; végül pedig a Bründlmayer pezsgők mutatják meg, hol tart most az osztrák Sekt.

A szervezők 14 órától várják a Corinthia Hotelbe mindazokat, akik – külön jegy vásárlásával – egy-egy témában szakértő kalauzolásával kívánnak elmélyedni és ritkaságszámba menő pezsgőket kóstolni. Az első mesterkurzuson Mészáros Gabriella, a Borkollégium vezető oktatója beszél arról, kik és miért tartoznak a champagne-ok krémjét, az elit márkákat tömörítő Les Grandes Marques csapatba.

A tizenegy top champagne kóstolása után 16 órától az ABC, azaz Anything But Champagne mesterkurzus következik, ahol Konkoly Mihály agrárközgazdász, borász mutatja be az érdeklődőknek azon szőlőfajtákat, amelyek kicsit sem szokványosak a pezsgőkészítésnél – közölték a szervezők.

A Pezsgő Június Nagykóstoló teljes kiállítói listája a www.pezsgojunius.hu honlapon érhető el.

Borítókép: illusztráció