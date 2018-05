Térképre vitték, hol vannak Európa utolsó őserdői

A berlini Humboldt Egyetem kutatóinak munkája 34 ország több mint 1,4 millió hektárját öleli fel – olvasható az egyetem közleményében. Olyan erdőségekről van szó, amelyekben nagyon kicsi az emberi beavatkozás mértéke és ahol az ökológiai folyamatok még a legtermészetesebb módon zajlanak.

Noha az azonosított őserdők 89 százaléka természetvédelmi területen fekszik, a tudósok szerint mégis veszély fenyegeti őket. „A romániai Kárpátok vagy a Balkán nagy természetvédelmi értékű erdeiben jelenleg is folyik fakitermelés” – mondta Miroslav Svoboda, a térkép egyik készítője.

