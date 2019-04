Tippek és trükkök itthon és külföldön

Jellemzően az iskolaszünetek azok, amikor úgyszólván felcuccol mindenki, kicsitől az egészen nagyig, és útra kerekedik.

Ma már iskolai szünetekben nem csak a Balaton telik meg magyar vendégekkel, de egyre jobban kezdik felfedezni az ország különböző pontjait is a családok, legyen szó wellness hétvégéről vagy túrázásról, sőt, külföldre sem nehéz eljutni. A Család összeszedte néhány pontban, hogy mire érdemes figyelni, ha kisebb vagy nagyobb gyermekekkel kiruccanunk otthonról.

Ma már számtalan családi utazás közül lehet válogatni, akár itthon szeretnénk pár felhőtlen napot eltölteni a gyermekeinkkel, akár Európa más országaiba, vagy a kontinensen túlra tervezünk látogatást. Nem elfeledve azt a nagyon kedvező tényt sem, hogy a kicsik a repülőn ingyen utaznak. Ám annak ellenére, hogy a világ a családok lábai előtt hever, a vélemények megoszlanak arról, mennyire érdemes, és egyáltalán lehet-e kisgyermekkel messzire utazni.

Útra fel!

A csalad.hu megkérdezte a Qualitair Utazási Iroda két kollégáját, Erben Ildikót és Pintér Zsuzsannát, ők mit tapasztalnak a családi utazásokkal kapcsolatban. Mindketten úgy látják, egyre többen vallják, hogy „útra fel!”, még akkor is, ha ez elég munkás feladat. Van, aki már 3 hónapos kortól viszi a gyermekét külföldre. Zsuzsanna így emlékszik vissza a családi utazásokra bébikkel: „Belföldön sokszor utaztunk egészen picikkel is, nem volt életkori megkötésünk, mert a helyismeret miatt könnyű olyan opciót találni, ami illik egy újszülött, vagy pár éves kisgyermek napirendjébe.

Külföldre viszont csak nagyobb korukban kezdtük el vinni őket, amikor már egyrészt jobban kezdték érteni a körülöttük lévő világot, másrészt jobban bírták a terhelést is, és nem voltunk már például kötve a délutáni alváshoz.”

De természetesen a mai napig vannak kiemelt utazási időszakok a családok életében. Jellemzően az iskolaszünetek azok, amikor úgyszólván felcuccol mindenki, kicsitől az egészen nagyig, és útra kerekedik. Ilyenkor megtelnek a hazai családbarát wellness hotelek, klasszikus hotelek, panziók, nem lehet szobát találni már hónapokkal az adott dátum előtt sem. S meglódul a repülőjegyek foglalási száma is.

Sokszor, rövid időre

Erben Ildikó csak megerősíti mindezt: „mindinkább az a tapasztalat, hogy a családok többször utaznak inkább rövidebb időre, akár csak egy hosszú hétvégére. Az adott programot elsősorban a gyermek kora határozza meg. Kisgyermekeseknél az első helyen még mindig a belföldi wellness szállodák állnak, különösen azok, ahol gyermekmedence, gyermekprogramok egészítik ki az ajánlatot.

Nagyobbaknál egyre nagyobb hangsúlyt kapnak külföldi utazások, ott is a „tematikus utak”, pl. Playmobil vagy Legoland, Disneyland. Ahogy iskoláskorba lépnek a kicsik és a szülő tudatosan szeretne mutatni valamit, jönnek a történelemhez kapcsolható utak a nyaraló programokat kiegészítve. Saját tapasztalatom az, hogy a gyermekek teljesen másképp élik meg azokat a helyszíneket, amelyekről már iskolában hallottak valamilyen tanóra során (legyen az földrajz, illetve ma már természetismeret vagy történelem).

Kamaszkorba lépve pedig hódítanak az apa-fia focimeccs (vagy esetleg tenisz) utak és a koncert utak (menjünk együtt bulizni jeligével). Mára kinyílt a világ, elérhetővé váltak ezek az események. Többnyire 2 napos, szerencsés esetben hétvégi utakról beszélünk, amelyeket kimondottan azért szeretnek, főleg, ahol több gyermek van, mert így 1-1 gyermekkel minőségi időt töltenek külön-külön is az egyes szülők. Az a tapasztalatunk, hogy erre az igény később is, tehát a „gyermek” huszonéves korára is megmarad, vannak már 3 generációs kéréseink is, ahol a „fiúk” együtt ugranak ki valamelyik európai városba egy-egy meccsre.”

Mire figyeljünk?

Miután a szakértők is azt vallják, hogy kisgyermekkel utazni jó, sőt, hasznos, nézzünk meg néhány tippet, mire is ügyeljenek a családok, amikor útnak indulnak. Belföldön talán kevesebb kellemetlenségbe lehet ütközni, hiszen pár óra alatt ott lehet lenni autóval az ország másik végében is. Itthon elég a kisgyermek mindennapi szokásait ismerni ahhoz, hogy ez a néhány óra kényelmesen telhessen. De mit ajánlott figyelembe venni a repülős utazáshoz, hogy mindenkinek maradandó élmény legyen – és ne negatív értelemben – egy országhatárokat átívelő kiruccanás?

Pintér Zsuzsanna szerint az alábbi dolgokra mindenképp jó, ha figyelünk.

Foglaláskor a születési dátum helyesen szerepeljen. Az előzetes ülésfoglalás a repülőn nagyon ajánlott. Érdemes tudni, hogy hosszú utakon bébiétel kérhető, éppúgy, ahogy 2 éves kor alatt mózeskosár is. A babakocsit sem kell otthon hagyni, ugyanis a szállítása legtöbb esetben ingyenes. Azt már a család dönti el, hogy felviszi-e kézicsomagként a gépre, vagy feladja csomagként.

Fontos a ráhangolódó előkészület: már az indulás előtti hetekben a család beszélgessen arról, mi fog történni az elkövetkezendő időszakban, milyen új élményekkel fog gazdagodni mindenki.

Nélkülözhetetlen a biztosítás: a repülőjegyek nem tartalmazzák a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, ezt mindig az utasoknak kell megkötniük, a bébikre is.

Órák a reptéren: nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a repülőtérre két órával a repülőre szállás előtt már oda kell érni. S bár a becsekkolásnál előre hívják a kisgyermekes családokat, érdemes a terminálban lévő időt pelenkacserére, etetésre használni, hogy a gépen ezzel már ne kelljen bajlódni – ez természetesen a rövidebb utakra igaz elsősorban.

Több óra a repülőn: bár ma már a légitársaságok jelentős részén felkészülnek a kisgyermekek fogadására színes ceruzával, papírokkal, egyéb játékokkal, érdemes a szülőnek is pakolnia a táskába néhányat a gyermek kedvenceiből. A géphez közeledve, a személyzettől kapnak a családok biztonsági csomagot a 2 éves kor alatti gyermekeknek. Ha ez véletlenül elmaradna, mindenképp kérdezzen rá a szülő.

A gépen fontos, hogy a gyermeket fel- és leszálláskor itassa az édesanya, mert a nyomáskülönbség a felnőtteknek sem kellemes, a kicsik pedig kifejezetten rosszul viselik. Sok család kis „bocsánatkérő” csomaggal szokott emiatt útnak indulni, amit az utasok között osztanak szét elnézésként a baba sírásáért, de ezt természetesen mindenki maga dönti el, hogy visz-e magával. Nagyon fontos, hogy a biztonsági övet nem kell egész úton bekapcsolva hagyni. Éljen mindenki a szabadság lehetőségével út közben, mert így a felnőtteknek is kényelmesebb utazni, a kicsiknek pedig kiváltképp.

Leszállás után a reptéren: amíg a csomagokra vár a család, érdemes a legkisebbekkel egy utolsó mosdó-kört futni, hogy amíg a szállodába nem érnek, addig se legyen ezzel probléma.

Kezdődjön a kaland!

Az egyik legfontosabb dolog, mielőtt elhagyja a család a szálláshelyét és elindul felfedezni az új világot, hogy beszéljék meg, mit kell tenni, ha elvesznek. Külön figyelmet kell ilyenkor fordítani arra, hogy ki a „csapatkapitány”, kinek a szavára kell minden gyermeknek figyelnie, amikor átkelnek a zebrán, leszállnak a vonatról stb. S mivel még így sem lehet egy felnőtt mindig elég óvatos, a legkisebbek zsebébe tegyenek egy névjegykártyát, vagy a karjukra írják rá a saját telefonszámukat. Mindenki jobban figyel ilyenkor az új élményekre, s nem annyira intenzíven nézi minden pillanatban, hogy együtt van-e mindenki. Egy idegen környezetben nagyon gyorsan elszakadhatnak egymástól a családtagok.

Étel, ital, mozgás: minden ország új izgalmakat tartogat mindenkinek, de míg a felnőttek egész nap tudnának gyalogolni és nézelődni, a kicsik ezt nem bírják olyan jól. Ajánlott úgy tervezni a programokat, hogy jusson idő nézelődésre, de kikapcsolódásra is egy parkban vagy egy étteremben.

