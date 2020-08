Urológus: vannak pozitív hatásai a mérsékelt sörfogyasztásnak

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NEUPOR GYÖRGY 78. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 4-én 14.30-kor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BAIER TIBOR 78 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 2-án 16.15-kor lesz a csabrendeki temetőben, előtte gyászmise. Gyászoló család

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZALÓK FERENC halálának 4. évfordulóján. Felesége és családja

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VÉNINGER GYÖRGY 73 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 4-én 15 órakor lesz a Magyarok Nagyasszonya Plébánia templomban. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ARANY JÓZSEF 74 éves korában elhunyt. Hamvait 2020. szeptember 5-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a veszprémi Dózsavárosi temetőben. A gyászoló család

„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, De mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek ” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH LÁSZLÓNÉ szül. Söveg Szeréna 88 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. szeptember 2-án, szerdán 15 órakor lesz a vigántpetendi temetőben, a templomban 14 órakor kezdődő szentmisét követően. Gyászoló család

"Úgy mentél el, ahogy éltél, Csendesen és szerényen. Drága lelked nyugodjék békében!" Fájdalommal tudatjuk, hogy drága feleségem, szeretett édesanyánk, BOCSKAY RUDOLFNÉ életének 64. évében türelemmel viselt hosszú betegségben 2020. július 30-án elhunyt. Végső búcsúztatása - végakaratának megfelelően - szűk családi körben 2020. augusztus 14-én veszprémi szóróparcellába megtörtént. Gyászolják: férje, lányai, fia, veje, menye, unokái

,,Úgy mentél el ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ JOLÁN ROZÁLIA 73 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2020. szeptember 4-én, pénteken 12.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a balatonrendesi temetőben. Gyászoló szerettei

Fájdalommal tudatjuk, hogy KÉRI LAJOSNÉ szül. Szász Mária 63 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 3-án 11 órakor lesz a Dózsavárosi temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NEVEDA JÓZSEFNÉ szül. Csatári Irén életének 91. évében elhunyt. Temetése 2020. augusztus 31-én 16 órakor lesz a sólyi temetőben. Gyászoló család

"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÁSZLÓ JÓZSEFNÉ Jutka néni szül. Gyebrovszki Judit a Lovassy László Gimnázium nyugalmazott tanárnője 87 éves korában csendesen megpihent. Búcsúztatása 2020. szeptember 2-án, szerdán 13 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban bármily módon osztoznak. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GYARMATI JÁNOSNÉ szül. Horváth Orsolya életének 77. évében elhunyt. Temetése 2020. szeptember 4-én 15 órakor lesz a várpalotai Alsóvárosi temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KIS VARGA GYULA 88 éves korában elhunyt. Temetése 2020. szeptember 1-én 11 órakor a veszprémi Vámosi úti temetőben lesz. Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy MAKKAI MIKLÓS életének 72. évében csendesen megpihent. Temetése 2020. augusztus 29-én 10 órakor lesz a pápai Alsóvárosi temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy NEMES GÁSPÁR agrármérnök (Devecser, Noszlop, Ajka) 88 éves korában váratlanul elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2020. augusztus 29-én, szombaton 11 órakor Ajkán a köztemetőben. Gyászoló család

„Édesanyám, még most is hallom hangodat, Elporladt kezed még most is simogat.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÖREKI ERNŐNÉ szül. Nigó Irma 82 éves korában elhunyt. Hamvait augusztus 29-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az ajkai új temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHUMACHER FERENCNÉ szül. Steierlein Teréz életének 94. évében örökre megpihent. Temetése 2020. augusztus 28-án, pénteken 17 órakor lesz a szentjakabfai temetőben, a templomban 16 órakor kezdődő engesztelő szentmisét követően. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÓDIS LÁSZLÓ volt honvédségi dolgozó 72. életévében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. augusztus 29-én 15 órakor polgári szertartás szerint az ösküi temetőben történik. Kérjük, hogy a koszorúra szánt összeget egy választott alapítvány részére utalják, tőle pedig egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló felesége és családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZENYIK KÁROLY 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 27-én 13 órakor lesz az ösküi temetőben. Gyászoló család

Ma is csak úgy, mint réges- régen. Ő volna végső menedékem. Mindent, mi fáj s szívem tépi, elpanaszolnék sorra néki. Fejem keblére hajtanám, ha élne még az Édesanyám. Fájó szívvel tudatjuk, hogy Édesanyánk, POLÁCSKA JÁNOSNÉ Rózsika néni, szül. Nagy Rozália 2020 év augusztus 20 napján, életének 83. évében drága szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2020. év augusztus 28 napján 15 óra 30 perckor a sümegi temetőben ( 8330 Sümeg Tapolcai utca 20) helyezzük örök nyugalomra.