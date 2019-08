Uzsonnaötletek a suli első hetére

Mit vigyen a gyerek az iskolába?

Itt az iskolakezdés ideje! Ilyenkor pedig előkerülnek az uzsonnás dobozok, és a szülőknek minden nap el kell döntenie, hogy mit vigyen a gyerek az iskolába. Ez bizony nem mindig könnyű feladat. Hoztunk néhány ötletet inspirációnak – írja a Mindmegette.

Szendvicsek

Ez az alap persze, de nem árt egy kicsit variálni és kreatívkodni. Ha nem minden nap ugyanolyan szendvics kerül az uzsonnás dobozba a gyereknek, az több okból is jó. Az egyik, hogy nem unja meg, a másik pedig, hogy változatosabb lesz az étrendje.

Váltogassuk a különböző kifliket, kenyereket, bagetteket, sőt nem is muszáj mindig ezeket használni vihet például tortillát is, amit remekül meg lehet tölteni zöldségekkel vagy hússal.

Ha nem mindig ugyanolyan szendvicset kap elfogadóbb lesz az új és egészséges ételekkel szemben is. Persze ne csomagoljunk neki olyat, amiről tudjuk, hogy nem szereti, de ne mindig a kedvencét kapja, mert akkor nem lesz hajlandó mást megenni. Jó, ha bele tudunk csempészni egészséges alapanyagokat is az uzsiba, de néha azért tegyünk a gyerek kedvére is.

Tehát, ha mondjuk, imádja a sóskiflit, ne csak teljes kiőrlésű magvas kenyeret kapjon, az a jó, ha természetessé válik számára, hogy néha ez van, néha az. Ezek közül a szendvicsek kötül érdemes válogatni!

Krémek

A szendvicsekbe nem csak felvágottakat vagy szeletelt sajtot tehetünk, használhatunk krémeket is, választék van bőven. Májkrém, tonhalkrém, krémsajt, túrókrém, tojáskrém. Ezek is mind elősegítik, hogy egyszerűen készíthessünk változatos uzsonnát.

Zabkása

Nyugodtan vihet magával zabkását, müzlit vagy gabonapelyhet is egy jól zárható dobozban. Ezek segítenek az energiaszint növelésében és finomak is. Ha lehet, és a gyerkőc is hajlandó a kompromisszumra, akkor inkább magad készítsd el ezeket, mert a bolti választékban nagyon sok a cukor.

Gyümölcsök

Minden nap érdemes csomagolni zöldséget és/vagy gyümölcsöt is. Általában sokat segít, ha felkockázzuk, esetleg valami cuki alakzat is készül belőle, vagy csinálhatunk gyümölcssalátát is. Nagy eséllyel, sokkal nagyobb kedvvel fogja így fogyasztani, mintha egyben kapna egy almát vagy egy banánt.

Magvak

Egy marék olajos magvat is érdemes bekészíteni az uzsonnás dobozba, növeli az energiaszintet élénkíti az agyműködést és még ezernyi jó hatása van. Dió, mogyoró, mandula, kesudió… Van választék.

Meglepetés

A legtöbb gyereknek – főleg kisebb korban -, rengeteget jelent, ha minden nap kap egy kis meglepetést, amit várhat, ami motiválhatja, megmosolyogtathatja. Erre is remek apropó lehet az uzsonna. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Lehet matrica, motiváló mondat anyától, rajzocska, egy szelet a kedvenc csokijából… Sokkal nagyobb kedvvel fogja nyitogatni az uzsonnás dobozt, ha tudja, hogy vár rá ott valami meglepetés is.