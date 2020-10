Vallásturisztikai fejlesztésre kapott támogatást Mátraverebély-Szentkút

Turisztikai fejlesztésre nyert csaknem három és félmilliárd forintos támogatást a Nógrád megyei mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely; a pénzből főként családbarát szolgáltatásokat építenek ki.

A kegyhely közleményében azt írták: a közelmúltban nemzeti emlékhellyé nyilvánított római katolikus búcsújáróhely a Magyar Turisztikai Ügynökségtől nyerte el a vissza nem térítendő 3 milliárd 409 millió forintos támogatást mindenekelőtt családbarát-szolgáltatások kialakítására és infrastrukturális fejlesztésekre.

A beruházásokkal a májustól októberig tartó búcsúszezont szeretnék meghosszabbítani, továbbá a családos, fiatal és határon túli zarándokokat és turistákat a kegyhely felkeresésére ösztönözni.

A támogatásból családi apartmanokat, beltéri játszószobát, kempinget, multifunkcionális sportpályát, rossz idő esetére új, fedett foglalkoztatót építenek, és elkészül a kegyhely teljes területének komplex tájépítészeti rekonstrukciója.

Emellett játszóteret, tűzrakó helyeket, padokat, asztalokat telepítenek a kegyhely több pontján, a szabadtéri misézőhellyel szembeni domboldalt amfiteátrum-jellegűvé építik ki, és egységesítik az eligazító táblákat.

A projekt része a Kálvária-kápolna felújítása és ott urnatemető kialakítása, a kegytemplom fűthetővé tétele, a parkolók szilárd burkolattal ellátása, két büfékocsiból álló szabadtéri büfé, valamint kegytárgybolt létesítése búcsúk idejére, biztonsági kamerák telepítése, karbantartáshoz és üzemeltetéshez szükséges gépek és eszközök beszerzése.

A fejlesztésből építik meg a kegyhelyet ellátó napelemparkot, felújítanak két szolgálati lakást, megoldják a szelektív hulladékgyűjtést a kegyhely egész területén, fejlesztik a marketingtevékenységet és az együttműködést a környező turisztikai településekkel.

A közleményben kitértek arra is: a 2013 óta befejezett, és részben most is folyamatban lévő rekonstrukciók a búcsújáróhely központi elemeit érintették: elkészült a kegytemplom és a rendház teljes felújítása, megújultak a szabadtéri létesítmények, átépült a zarándokház, újjáépültek a zarándokszállások, elkészült a fogadóépület és a buszforduló.

Ennek köszönhetően Szentkút a hagyományos egyházi funkció ellátása mellett komplex turisztikai szolgáltatóvá is vált

– írták.

Borítókép: a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen tartott motoros zarándoklat résztvevői 2020. augusztus 23-án