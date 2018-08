Védje meg bőrét a leégéstől!

Bár még csak április vége van, a nap már olyan erősen tűz, hogy ha nem vigyázunk, a bőrünk könnyen leéghet.

A barna bőr karcsúbbnak mutatja az embert, és a nyári ruhák élénk színét is kiemeli – írja a Vasárnap Reggel a Test&lélek cikke alapján. Ma már azonban a napsütés egészségkárosító hatásával is számolnunk kell. Most választ kaphat a napozással kapcsolatos legfontosabb kérdéseire!

1. Miért leszünk barnák, ha napozunk?

A barnaság természetes védelmet biztosít a bőr számára. Ha kártékony UVB-sugarak hatolnak a bőrbe, a sejtek többet termelnek a melanin nevű festékanyagból. Ez a pigment védőpajzsként veszi körül a sejtmagot, ám önmagában nem ad megfelelő védelmet, ezért barna bőr esetén is használjunk napozókrémet!

2. Hogyan készíthetjük elő a bőrünket a napozásra?

Néhány növényi anyag, például a béta-karotin, erősítheti a bőr védekezőképességét. Mivel ez a répában is megtalálható, nyaralás előtt érdemes többet fogyasztanunk a zöldségből. Ha gyors eredményt szeretnénk elérni, akkor speciális ápolókrémekkel gyorsíthatjuk fel a bőr barnulását.

3. Az árnyékban is kell napozókrémet használni?

Feltétlenül krémezzük be magunkat akkor is, ha egy fa alatt üldögélünk, az UV-sugarak ugyanis így is elérik a bőrünket. A víz és a homok visszatükrözik ezeket, és a napernyő sem nyújt ellenük teljes védelmet. Jó hír, hogy az árnyékban is lebarnulhatunk!

4. Van értelme a napozás előtt szoláriumba menni?

Erről megoszlanak a vélemények. A „mesterséges barnító” általában nem bocsát ki UVB-sugarakat, pedig éppen ezek hatására alakulna ki a bőr természetes fényvédelme. Ugyanakkor a bőr idő előtti öregedését okozó UVA-sugárzás gyakran nagyon magas a szoláriumban. A kutatók mostanában nyomatékosan próbálják felhívni a figyelmünket az UVA-sugarak által okozott bőrrák eddig alábecsült kockázatára.

5. A vízben is elengedhetetlen a fényvédelem?

Mindenképpen, a víz ugyanis nem véd meg minket a nap sugaraitól. Sőt, a vízfelszín alatt néha még intenzívebb is a bőrkárosító hatás, mint a parton, mivel a sugarak itt egy nyalábban egyesülnek. Mindig használjunk tehát vízálló napozókrémet, és ha kijöttünk a habokból, újra kenjük be magunkat!

6. Az UVA- és UVB-sugarak egyaránt károsak?

Az UVB-sugarak kevésbé mélyen hatlonak a bőrbe, ám így is veszélyesek! Ezek okozzák ugyanis a leégést, és ezzel fokozzák a bőrrák kialakulásának kockázatát. Mindez az UVA-sugarakra is érvényes – ám ezek ráadásul még a bőr öregedését is felgyorsítják. Mindig olvassuk el a napozókrémek hátán lévő tájékoztatót, és csak olyat vegyünk meg, amelyik mindkettő ellen hatékony védelmet nyújt!

7. Meddig szabad fényvédő krém nélkül napozni?

Ha nagyon világos a bőre, vörös vagy szőke a haja, és világos a szeme, akkor 5-10 percig, ha a bőre világos, a haja szőke vagy világosbarna, és a szeme kék vagy zöld, akkor 10-15 percen keresztül tud védekezni a bőre a sugárzás ellen. Sötétebb tónusú bőrrel 20-25 percig is a napon lehet.

8. Mennyi krémre van szükségünk?

Bármennyire is szeretnénk, ezzel nem szabad spórolni, hiszen az egészségünk forog kockán! A testünkön kb. 9, az arcunkon pedig 1 teáskanálnyi fényvédőt oszlassunk el, lehetőleg egyenletesen. Spray-t is használhatunk, ezt könnyebb felvinni, ráadásul nyomot sem hagy.

9. A szemünket és a szánkat is óvnunk kell?

Mindenképpen, hiszen ezeken a helyeken a bőr különösen érzékeny, így sokkal könnyebben lesz foltos. A legpraktikusabb, ha nyáron fényvédő szájfényt vagy stiftet használunk. A napszemüveg kiválasztásánál ügyeljünk a CE-jelölés meglétére, ez nyújt ugyanis garanciát az UV-védelemre.

10. Napallergia esetén mit tehetünk?

Az UV-sugarak az érzékenyebbeknél bőrgyulladást okozhatnak. A fényvédő krémek illatanyagai és más összetevői is felelősek lehetnek a dekoltázson vagy a karon kialakuló hólyagokért. Az érzékeny bőrűek éppen ezért tartózkodjanak a napfénytől, és ha mégis hosszabb időre ki kell menniük, használjanak antiallergén krémet, amely nem tartalmaz parfümöt és színezőanyagokat!

