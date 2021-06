Ez a mérkőzés más lesz – Kalmár

Kalmár Zsolt szerint a franciák a portugáloknál is gyorsabban játszanak, így a magyar válogatottnak nem szabad kinyílnia második Európa-bajnoki csoportmérkőzésén. A DAC középpályása szerint Gulácsi Péternek több dolga lesz, ugyanakkor a franciák sokszor minden mezőnyjátékosukkal az ellenfél térfelén tartózkodnak, így lesz lehetőség a kontrákra. A Nemzeti Sport szakértője felhívta a figyelmet arra, hogy a gólszerzéshez most pontosabban kell játszani.

Kalmár Zsolt, a Nemzeti Sport szakértője:

„Most nem a helyszínen, hanem itthon, a tévé előtt ülve fogok szurkolni a csapatnak egy baráti társasággal. Beszéltem a srácokkal, bár volt bennük hiányérzet, már túltették magukat a portugálok elleni meccsen, hiszen már egy újabb nagyon komoly megméretés vár rájuk. Ez a mérkőzés más lesz, a franciák néhány fokozattal gyorsabban játszanak egy-két érintőben. Inkább a széleken próbálkoznak, Mbappé és Dembélé nagyon gyorsan cseleznek, a németek ellen is nagyon jól működtek. Nagyon nehéz őket levédekezni, még a topbajnokságokban sem tudják, Mbappé a németek ellen is megfutotta a védőket tíz-tizenöt méteres hátrányból. Nagyon közel kell hozzá állni, nem szabad nagy területet hagyni a védők mögött, ezt egyből kihasználja. De Marco Rossi biztosan felkészítette erre is a csapatot. Szerintem most is inkább visszább állunk, és próbálunk kontrára játszani, most még annyira sem lehet kinyílni. Lehet, hogy Nagy Ádáméknak most még többet kell futniuk a középpályán, mert a franciák nagyon gyorsan forgatják a játékot, sokat játszanak mélységbe, amit nem könnyű levédekezni a középpálya és a védővonal között. Fizikailag biztosan fárasztóbb lesz, főleg úgy, hogy délután háromkor játszanak a kánikulában. Kemény lesz, de szerintem vannak olyan állapotban a fiúk, hogy bírják. Ráadásul ülnek olyan játékosaink a padon, akik beállnak frissen, ha bármi probléma van. Gulácsi Péteren lehet, hogy nagyobb nyomás lesz, mint az előző meccsen, több dolga lesz. Kedden nagyszerű teljesítményt nyújtott, gratuláltam is neki, bízom benne, hogy most is úgy fog védeni, hiszen a csapatnak nagy szüksége lehet rá. A franciák sokszor az összes mezőnyjátékossal ott vannak az ellenfél térfelén, úgyhogy biztos lesz lehetőségünk kontrázni a széleken, esetleg Sallai Roland vagy Szalai Ádám lekészíti valakinek a labdát, és abból indulni. Biztos megvan arra a taktikánk, hogyan menjünk át a védekezésből támadásba. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy pontosan játszunk, akkor lesz lehetőségünk tényleg elmenni, és akár gólt rúgni. Remélem, a csapat most is helyt fog állni. A legfontosabb, hogy kitegyék a szívüket-lelküket a pályára, és meglátjuk, mire lesz elég.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

15.00: MAGYARORSZÁG–Franciaország, Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR KERET

KAPUSOK: 22 – Bogdán Ádám (Ferencváros), 12 – Dibusz Dénes (Ferencváros), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország)

VÉDŐK: 26 – Bolla Bendegúz (Mol Fehérvár), 21 – Botka Endre (Ferencváros), 5 – Fiola Attila (Mol Fehérvár), 3 – Kecskés Ákos (Lugano – Svájc), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 14 – Lovrencsics Gergő (Ferencváros), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (Fenerbahce – Törökország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 10 – Cseri Tamás (Mezőkövesd), 11 – Holender Filip (Partizan Beograd – Szerbia), 15 – Kleinheisler László (NK Osijek – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Bristol City – Anglia), 7 – Loic Nego (Mol Fehérvár), 13 – Schäfer András (DAC – Szlovákia), 18 – Sigér Dávid (Ferencváros)

TÁMADÓK: 25 – Hahn János (Paksi FC), 23 – Nikolics Nemanja (Mol Fehérvár), 20 – Sallai Roland (Freiburg – Németország), 24 – Schön Szabolcs (FC Dallas – Egyesült Államok), 9 – Szalai Ádám (Mainz – Németország), 19 – Varga Kevin (Kasimpasa – Törökország), 17 – Varga Roland (MTK Budapest)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Marco Rossi (olasz)

A FRANCIA KERET

KAPUSOK: 1 – Hugo Lloris (Tottenham – Anglia), 16 – Steve Mandanda (Marseille), 23 – Mike Maignan (Lille)

VÉDŐK: 2 – Benjamin Pavard (Bayern München – Németország), 24 – Léo Dubois (Lyon), 4 – Raphaël Varane (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Kurt Zouma (Chelsea – Anglia), 3 – Presnel Kimpembe (PSG), 5 – Clément Lenglet (Barcelona – Spanyolország), 21 – Lucas Hernandez (Bayern München – Németország), 18 – Lucas Digne (Everton – Anglia), 25 – Jules Koundé (Sevilla – Spanyolország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 13 – N’Golo Kanté (Chelsea – Anglia), 6 – Paul Pogba (Manchester United – Anglia), 14 – Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), 12 – Corentin Tolisso (Bayern München – Németország), 17 – Moussa Sissoko (Tottenham – Anglia), 8 – Thomas Lemar (Atlético Madrid – Spanyolország)

TÁMADÓK: 26 – Marcus Thuram (Mönchengladbach – Németország), 20 – Kingsley Coman (Bayern München – Németország), 10 – Kylian Mbappé (PSG), 7 – Antoine Griezmann (Barcelona – Spanyolország), 9 – Olivier Giroud (Chelsea – Anglia), 19 – Karim Benzema (Real Madrid – Spanyolország), 22 – Wissam Ben Yedder (Monaco), 11 – Ousmane Dembélé (Barcelona – Spanyolország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Didier Deschamps