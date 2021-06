Négyezer jegytulajdonos nem ment ki a magyar–portugálra

A csütörtöki sajtótájékoztatón először Szabó Vilmos beszélt az eddigi tapasztalatokról.

„Nagyon kedvezőek a visszajelzések, az első meccs tapasztalatai. Köszönjük a szurkolók hozzáállását, hogy a karszalagokat időben átvették, és így a beléptetés is rendben zajlott. A háttérben persze van min javítani, de jól állunk és készülünk a következő mérkőzésre. Szombaton a legnagyobb nehézség a 33 Celsius-fokos hőség. 12 órakor nyitjuk a kapukat és próbáljuk segíteni a drukkereket a bejutásban” – fogalmazott Szabó.

A nehézségek kapcsán elhangzott, hogy 40-45 ezer négyzetméternyi területen 1100 fős biztonsági személyzet, 1100 önkéntes, 800 büfés, 400 felszolgáló, 2-300 fős UEFA- és MLSZ-személyzet munkáját kell koordinálni. Rengeteg projekt fut párhuzamosan, és ha valamiben változás van, s nem jut el az információ mindenkihez, akkor lehet fennakadás.

A Nemzeti Sport Online-tól az első találkozó tanulságairól kérdeztük a szervezőket. Arról, számíthat-e büntetésre a szövetség a meccsen látott pirotechnika és néhány, kifogásolható drapéria, illetve a pályára berohanó szurkoló miatt.

„A stadionba kizárólag a szervezők által jóváhagyott drapériák vihetők be, azt a pályarendszabály határozza meg, hogy mit kerülhet be a stadion területére. Ami ennek nem felelt meg, de bevitték a stadionba, azt a rendezők haladéktalanul eltávolították – ezt Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke mondta, majd Szabó Vilmos beszélt a további tapasztalatokról. – A pirotechnkia is el lett távolítva. A pályára lépés kapcsán pedig el kell mondani, hogy ez bűncselekmény, el is indult ezzel kapcsolatban a rendőrségi eljárás.”

Elhangzott az is, hogy amennyiben az UEFA az első mérkőzés miatt megbüntetné az MLSZ-t, akkor a szövetség polgári peres útra tereli az ügyet és visszapereli a költségeket az elkövetőktől. Arról egyelőre nem tudni, hogy várható-e büntetés a keddi meccs után, és mikor lehet ebben fejlemény.

Fűrész Ádám projektmenedzser azt is elmondta, kapcsolatban állnak a rendőrséggel és a Belügyminisztériummal is, így amikor felröppent az esetleges terrorveszély híre, az illetékes szervek megnyugtatták a szervezőket, minden eszközük megvan ahhoz, hogy elejét vegyék egy terrortámadásnak, többek között ezt a célt szolgálják a fémdetektoros beléptetőkapuk is.

„A karszalag rendszere a koronavírus miatt is lett kitalálva, hogy ellenőrizni tudjuk a védettség vagy külföldi szurkolók esetében a szükséges tesztek meglétét, nekik tesztbuszok is rendelkezésükre állnak. Az jogszabályi előírás, hogy csak védettségi igazolvánnyal vagy teszttel rendelkező szurkolók léphetnek be a stadionba” – nyilatkozta a projektmenedzser.

Az MLSZ is megköszönte a szurkolóknak az együttműködést. A második találkozón újabb karszalagra lesz szükség, hiszen mindegyik meccsre külön karszalag kell, amit külön, egy nappal az összecsapás előtt már át lehet venni, s ez így lesz a franciák elleni, szombati mérkőzést megelőzően is.

„A visszajelzések kapcsán látni kell, a végeredmény egy futballmeccs, ezért a legfontosabb a játékosok, a csapatok visszajelzése, és mindenki a Puskás Aréna gyepét tekinti példának, így nagy taps jár a pályafenntartóknak, mert mindenki nagyon elégedett” – mondta Fűrész Ádám.

Szabó Vilmos az NSO kérdésére az eladott jegyek számáról, illetve az első mérkőzés vártnál alacsonyabb, 55 682-es nézőszámára is reagált.

„Alapból a koronavírus-előírások miatt kiesett ötezer hely a teljes kapacitásból és kiestek helyek a kameraállások miatt is. A stadion alsó, körüljáró szintjén, az első két sorban nem lehetnek nézők a járványhelyzet miatt és a kispadok helyett is ki van alakítva egy zóna a kimaradó játékosok számára. 59 660 jegy lett eladva az első meccsre. Négyezren nem jöttek el, azt nem tudjuk, hogy ők hazai vagy külföldi szurkolók-e. Voltak például olyan külföldön élő, már jeggyel rendelkező magyarok, akik nem oltották be magukat, és így védettségi igazolvány hiányában nem jöttek el, de lehetnek egyéb okok is. 60 500 a Puskás Arénába eladható belépők száma az Eb-n. Mind a négy budapesti mérkőzésre 58-59 ezer jegyet értékesítettünk, ebből 40-45 ezer a Magyarországon eladott tikettek száma, az Eb-n nálunk a legmagasabb a hazai szurkolók aránya.”

Ugyanakkor azt is egyértelműsítették a sajtótájékoztató résztvevői, hogy a magyar válogatott semmiképp sem játszhat harmadik meccset a Puskás Arénában: ha továbbjutna, akkor biztosan utaznia kellene, mert az egyenlőség biztosítása érdekében úgy lett kialakítva a további párosítás, hogy a csoportszakasz után, a nyolcaddöntőben egyik rendező sem léphet pályára otthon.

A szervezőket az elmúlt napok „kóla- és sörpakolgatós” ügyeiről is kérdeztük.

„Mi is nagyon sokan dolgozunk, sok projektért felelünk, de vannak olyan projektek, amiket az UEFA nem ad ki a kezéből. Az UEFA hatásköre az italok kihelyezése, és a szövetség gondolkodik azon, van-e szükség változtatásra, mert ezek a történések nem vetettek jó fényt a szponzorokra” – mondta Fűrész Ádám.

Szabó Vilmos azt is elmondta, a VIP-személyek fogadása külön feladat. Nagyon sok magas beosztású személy érkezésére számítanak. A második mérkőzésre a francia külgazdasági miniszter érkezhet, az UEFA részéről pedig a francia–portugál meccsre várható a legnagyobb delegáció.